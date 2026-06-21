Poradna: Kolik mohu mít během léta brigád? Kdy nebudu platit žádné daně?
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Patrik: Během léta si chci nejvíce přivydělat ke studiu na VŠ, ve kterém budu po prázdninách normálně pokračovat. Na kolik pracovních dohod mohu nejvíce pracovat? Do jakého příjmu jako student nebudu platit žádné daně? Na co si mám dát pozor?
Pracovat můžete současně i pro více zaměstnavatelů, a to i na pracovní dohody. Omezen jste svými časovými možnostmi. Výhodou zaměstnání na pracovní dohody je nižší zdanění, když je hrubá odměna do limitu. Při práci pro více zaměstnavatelů současně se limit pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť.
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- Z dohody o provedení práce se neplatí sociální a zdravotní pojištění v letošním roce, když je hrubá měsíční odměna 11999 Kč a méně.
- Z dohody o pracovní činnosti se neplatí sociální a zdravotní pojištění v letošním roce, když je hrubá měsíční odměna 4499 Kč a méně.
Předpokládám, že jste mladší 26 let a splňujete tak stále status státního pojištění pro účely výpočtu zdravotního pojištění. To je důležité, aby se v žádném zaměstnání neprováděl dopočet do minima, pokud by hrubá měsíční odměna již zakládala účast na pojištění. V praxi se více brigád nabízí na dohodu o provedení práce, proto situaci rozvedu níže podrobněji.
Kdy se neplatí žádná daň z DPP?
Z dohody o provedení práce se neplatí žádné daně, pokud je hrubá měsíční odměna 11999 Kč a méně a je u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. Při podepsaném prohlášení k dani se totiž při výpočtu daně z příjmu uplatní sleva na poplatníka ve výši 2570 Kč, která v takovém případě sníží vypočtenou daň z příjmu do nuly. Sociální a zdravotní pojištění se v takovém případě z dohody o provedení práce neplatí, protože je hrubá odměna do výše uvedeného limitu pro neplacení. Když budete tedy pracovat pouze pro jednoho zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s odměnou 11900 Kč, tak obdržíte na účet stejnou částku 11900 Kč.
Prohlášení k dani je možné podepsat pouze jednou
I pro brigádu na dohodu o provedení práce je možné mít u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a snižovat vypočtenou daň z příjmu o slevu na poplatníka. Sleva na studenta byla již zrušena, takže studenti mají stejné podmínky jako ostatní zaměstnanci. Prohlášení k dani je však možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele v daném měsíci. To znamená, že když budete pracovat na dohodu o provedení práce např. pro dva zaměstnavatele, tak prohlášení k dani podepíšete pouze u jednoho z nich a z druhé odměny již daň z příjmu určitě platit budete. Prohlášení k dani je vhodné podepsat u zaměstnavatele s vyšší hrubou měsíční odměnou.
Daň z příjmu můžete dostat zpět, zaplacené pojistné nikoliv
Z hrubé odměny z dohody o provedení práce ve výši 12000 Kč a více se odvádí sociální a zdravotní pojištění, přičemž zaplacené částky těchto přímých daní nemůžete dostat zpět. Jiná situace je u daně z příjmu, neboť do ročního daňového základu ve výši 205600 Kč je roční daň z příjmu nulová z důvodu uplatnění roční slevy na poplatníka ve výši 30840 Kč. Pokud budete mít roční daňový základ do této částky, tak zaplacenou daň z příjmu z pracovních dohod (zálohovou i srážkovou) obdržíte po provedeném ročním zúčtování daně nebo podaném daňovém přiznání zpět.
O roční zúčtování daně mohou zaměstnavatele požádat zaměstnanci, kteří pracovali pouze pro jednoho zaměstnavatele nebo více zaměstnavatelů postupně za sebou a u každého z nich měli podepsáno prohlášení k dani a nemají jiné roční zdanitelné příjmy vyšší než 20000 Kč. V případě zaměstnání alespoň v jednom měsíci současně pro dva zaměstnavatele, kdy je z obou zaměstnání odvedena zálohová daň z příjmu, je nutné podat daňové přiznání, což se v praxi stává i u dvou brigád současně.