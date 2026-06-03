Prodej zděděného bytu a daň z příjmu
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V případě prodeje nemovitosti nabyté dědictvím se v praxi často daň z příjmu neplatí. Podmínky pro daňové osvobození jsou zde totiž příznivější. Podívejme se na praktické příklady.
Od daně z příjmu je prodej nemovitosti osvobozen, jestliže jsou získané prostředky použity na obstarání vlastní bytové potřeby nebo při dodržení časového testu. Právě časový test je u nemovitostí nabytých dědictvím příznivý, jak vyplývá z § 4, odstavce 1, písmena b) zákona o daních z příjmů, kde je uvedeno, že nutný desetiletý časový test se zkracuje o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o prodej nemovitých věcí nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem.
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Praktický příklad – dědictví po babičce
Pan Radim zdědil byt po své babičce v Českých Budějovicích, která v bytě žila přes 30 let. Pan Radim chce byt co nejdříve prodat, protože aktuálně žije v Brně a pronajímat byt ve městě, kde nežije, nechce. Z příjmu z prodeje nemovitosti tak nebude pan Radim platit daň z příjmu, neboť jsou splněny podmínky pro daňové osvobození. Peníze z prodeje může pan Radim použít libovolným způsobem.
Praktický příklad – dědictví po tetě
Studentka Pavla zdědila byt po své tetičce, která byla svobodná a bezdětná. Studentka Pavla chce byt co nejrychleji prodat, protože bydlí v nájmu v Praze a nechce mít s bytem ve Znojmě starosti. Bohužel slečně Pavle se nezkracuje lhůta pro daňové osvobození o dobu vlastnictví bytu její tetou, protože v případě dědictví po tetě nedochází k dědictví po příbuzné v řadě přímé.
Slečna Pavla tedy bude muset vyplnit daňové přiznání a zaplacená daň z příjmu jí bude snižovat čistý příjem z této "obchodní transakce". Základem daně bude prodejní cena ponížená o cenu z dědického řízení. Do ročního daňového základu za rok 2026 ve výši 1762812 Kč je sazba daně z příjmu 15 %, pro daňový základ nad tuto částku potom 23 %. I pro pouze pasivní zdanitelné příjmy se uplatňuje v daňovém přiznání sleva na poplatníka ve výši 30840 Kč.
Sociální a zdravotní pojištění se z prodeje neplatí
Pro neplacení daně z příjmu z prodeje nemovitosti musí být splněny zákonné podmínky. Sociální a zdravotní pojištění se z příjmu z prodeje neplatí nikdy. Z pasivních příjmů se pojistné neplatí. To mimo jiné znamená, že vysoký pasivní příjem z prodeje nemovitosti nemá žádný vliv na nemocenské dávky, podporu v nezaměstnanosti nebo budoucí důchodové nároky.
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