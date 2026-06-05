Nemovitosti a oznamovací povinnosti u finančního úřadu při daňovém osvobození
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Splnění podmínky pro daňové osvobození při prodeji nemovitosti je pro prodávajícího pozitivní zprávou. Pokud je však důvodem řešení vlastní bytové potřeby, tak musí splnit svoji oznamovací povinnost na finančním úřadu a použít získané peníze na obstarání vlastní bytové potřeby v zákonné lhůtě. Darování a dědictví nemovitosti je rovněž nutné finančnímu úřadu oznámit, ale z jiného zákonného důvodu.
Pokud jsou získané peníze z prodeje nemovitosti použity na obstarání vlastní bytové potřeby, potom se jedná o daňově osvobozený příjem, jak vyplývá z § 4 zákona o daních z příjmů. Musí však být splněny níže uvedené zákonné podmínky. Aktivní přístup a komunikace s finančním úřadem je nutností.
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Dle § 4b, odstavce 2 zákona o daních z příjmů platí, že je-li osvobození příjmu podmíněno použitím získaných finančních prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby, je tato podmínka splněna, pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob:
- použije tyto peníze na obstarání vlastní bytové potřeby do konce zdaňovacího období bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, ve kterém poplatník tyto prostředky získal, nebo
- použil částku odpovídající získaným finančním prostředkům na obstarání vlastní bytové potřeby před jejich získáním, nejdříve však ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém poplatník tyto finanční prostředky získal.
Dle § 4b, odstavce 3 zákona o daních z příjmů oznámí správci daně získání těchto finančních prostředků do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém k jejich získání došlo. Tato zákonná povinnost se nejsnadněji splní vyplněním nepovinného doporučeného formuláře „Oznámení o získání prostředků, které budou nebo byly použity na obstarání vlastní bytové potřeby“, který je k dispozici na portálu MOJE daně.
Pozor na oznamovací povinnost
Daňově osvobozený příjem nad 5 milionů korun je nutné finančnímu úřadu oznámit (dle § 38v zákona o dani z příjmů) v termínu pro podání daňového přiznání. To neplatí pro prodej nemovitosti, protože v takovém případě si to zjistí finanční úřad z katastru nemovitostí (kupní smlouva je k dohledání), ale u nemovitostí obdržených darem nebo dědictvím tomu tak obecně není, protože se v takových případech nedohledá v katastru nemovitostí cena a jednoznačné splnění daňového osvobození, v pokynu GFŘ-D-56 se hovoří pouze o prodeji. Nejjednodušší je opět využít formulář finanční správy – „Oznámení o osvobozených příjmech“. Pokuty za nesplnění oznamovací povinnosti mohou být velmi vysoké, proto je potřeba tuto zákonnou povinnost splnit. Vždyť pokuta činí až 15 % z částky neoznámeného příjmu, když daňový poplatník nesplní tuto povinnost ani v náhradní lhůtě.
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