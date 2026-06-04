Zdanění příjmu z prodeje nemovitosti
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Pokud nejsou splněny zákonné podmínky pro daňové osvobození, tak podléhá příjem z prodeje nemovitosti dani z příjmů. Jak postupují zaměstnanci a OSVČ? Na co si dát pozor?
Daňově neosvobozený příjem z prodeje nemovitosti je příjmem dle § 10 zákona o daních z příjmů, takže je nutné vyplnit i daňovou přílohu číslo dva daňového přiznání. Daňovým základem z prodeje nemovitosti je prodejní cena ponížená o související výdaje, tedy zejména o kupní cenu. Při případném prodeji nemovitosti se ztrátou však nelze o ztrátu z dílčího základu daně dle § 10 snížit celkový daňový základ, to však k výraznému růstu cen nemovitostí v posledních letech aktuálně nenastává.
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Zaměstnanci a daňové přiznání
Daňové přiznání k dani z příjmů jsou povinni vyplnit a podat i zaměstnanci, kteří mají ke svému pravidelnému příjmu ze závislé činnosti i roční příjem ze samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, z nájmu nebo z ostatních zdanitelných příjmů vyšší než 20000 Kč. Při prodeji nemovitosti tak zaměstnanci vyplňují daňové přiznání a nemohou svého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně. Vyplňuje se klasické čtyřstránkové daňové přiznání včetně přílohy číslo dva, kde se vypočítá právě dílčí základ daně dle § 10 zákona o daních z příjmů. K vyplnění daňového přiznání si zaměstnanci vyžádají od svého zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech, které je nedílnou přílohou daňového přiznání.
OSVČ a daňové přiznání
Pro většinu OSVČ je vyplnění daňového přiznání automatickou povinnou administrativou, takže s případným zdaněním daňově neosvobozeného příjmu z prodeje nemovitosti nemají problém. Pokud mají OSVČ plnící si své daňové povinnosti účastí v dobrovolném měsíčnm paušálním režimu roční zdanitelný příjem z ostatních příjmů nad 50000 Kč, tak musí rovněž podat daňové přiznání a nemají veškeré daňové povinnosti splněny měsíčními platbami paušální daně.
Sazby daně z příjmů 2026
Do ročního souhrnného daňového základu ve výši 1762812 Kč je sazba daně z příjmů za letošní rok 15 %, při daňovém základu nad tuto částku je již sazba daně 23 %. Všichni daňoví poplatníci mají v daňovém přiznání nárok na slevu na poplatníka, která činí 30840 Kč. To znamená, že daňoví poplatníci s celkovým ročním daňovým základem do 205600 Kč neplatí nic na dani z příjmů. Kdo bude mít za rok 2026 pouze roční daňový základ z prodeje nemovitosti do 205600 Kč a žádné další zdanitelné příjmy mít nebude, ten tak sice bude vyplňovat daňové přiznání, ale nezaplatí nic na dani z příjmů.
Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí
V případě nabytí nemovitosti během roku 2026, jedno jestli koupí, dědictvím nebo darem, je nutné do konce ledna 2027 vyplnit daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Pro rok 2026 byl daňovým poplatníkem vlastník v katastru nemovitostí k 1. lednu 2026. Pro rok 2027 to bude vlastník v katastru nemovitostí k 1. lednu 2027.
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