Poradna: Jaká rizika pro mě má investice do družstevního bytu?
štítky Investování Osobní finance Realitní trh čtení na 3 minuty | přečteno 1130×
Roman: Mám možnost od známého koupit družstevní byt. Finance mám vyřešené, hned bych měl podnájemce, protože nový kolega z práce se přestěhoval a hledá bydlení. Vše potřebuji rychle zrealizovat, jak to ale budu mít s nájmem družstevního bytu? Jaká platí pravidla?
Podmínky podnájmu družstevního bytu jsou zpravidla uvedeny ve stanovách příslušného družstva. Zpravidla družstvo umožňuje podnájem družstevního bytu, ale musí se to oznámit a zaplatit poplatek za podnájem. Situace ohledně poplatku může být různá, např. se může poplatek zaplatit vždy při nástupu nového podnájemce. Nevýhodou pochopitelně je, pokud se podnájemce po několika měsících opět přestěhuje, protože u nového podnájemce se bude platit tento poplatek znova. Poplatek může být různě vysoký. Dále je potřeba počítat s tím, že do řešení problémů s podnájemcem může družstvo intenzivněji vstupovat. Samozřejmě i příjem z podnájmu družstevního bytu podléhá dani z příjmu, stejně jako příjem z nájmu bytu v osobním vlastnictví.
Majitelem bytu je družstvo
Pokud koupíte družstevní byt, potom se na Vás přepíšou práva a povinnosti. Přepis probíhá na družstvě v příslušné databázi a administraci. V takovém případě byste se stal družstevníkem. V katastru nemovitostí bude stále u předmětného bytu jako majitel uvedeno příslušné družstvo. Pozice přímého vlastníka a družstevníka je odlišná, na to je potřeba pamatovat.
Lze převést byt do osobního vlastnictví?
Některé družstevní byty lze převést do osobního vlastnictví, jiné nikoliv. Záleží na předchozím smluvním ujednání. Tato informace je pro Vás velmi důležitá a před podpisem smlouvy byste ji měl rozhodně vědět. Pokud lze družstevní byt převést do osobního vlastnictví, potom učiníte veškerá potřebná opatření a co nejdříve byste si převedl byt do osobního vlastnictví. Při převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví se obvykle požaduje podání žádosti o převod a doplacení anuity. Jako přímý majitel byste již nebyl při nájmu bytu nijak omezen a nemusel tuto skutečnost oznamovat a platit poplatky. Samozřejmě příjem z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmů podléhá klasicky odvodům na dani z příjmu fyzických osob. Zjistit skutečnost, zdali jde byt převést do osobního vlastnictví, či nikoliv, to Vám doporučuji přímo na příslušném družstvu.
Převod družstevního bytu
Samotný převod družstevního bytu je velmi jednoduchý, podepíše se smlouva o převodu práv a povinností, přičemž tato smlouva se musí předat na družstvo. Veškerá administrativa se vyřídí rychleji než v případě prodeje bytu v osobním vlastnictví, protože u družstevních bytů se nepodává návrh na vklad na katastru nemovitostí. Ideální je se se smlouvou osobně dostavit na příslušné družstvo a současně vyřídit předpis nájmu.
Závěrem
Vlastnictví družstevního bytu má oproti bytu v osobním vlastnictví svá specifika, která platí i právě pro případný podnájem. Před koupí družstevního bytu, ve kterém nebudete bydlet a hodláte ho pronajímat, Vám doporučuji si zjistit, zdali tento konkrétní byt lze převést do osobního vlastnictví a za jakých podmínek, a rovněž Vám doporučuji si zjistit, za jakých podmínek lze tento byt pronajímat. Velmi důležité jsou stanovy předmětného družstva, které je taky vhodné si pečlivě pročíst. Investice do nemovitosti je natolik závažným finančním krokem, že je potřeba se předem na vše připravit, osobní návštěva a osobní konzultace na příslušném družstvu je důležitá. Každé družstvo má své vlastní podmínky. Před podpisem smlouvy byste měl jednoznačně vědět, jaké bude Vaše postavení jako družstevníka.