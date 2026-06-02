Prodej investičního bytu a daň z příjmu
Pravidelný pasivní příjem z nájmu je pro investory velmi zajímavý. O finančním úspěchu rozhoduje celá řada aspektů: kupní cena, lokalita, schopnost výběru solventního a spolehlivého nájemce, případná nutnost oprav, způsob financování apod. Z různých důvodů se v praxi prodávají i investiční byty. Kdy je příjem z prodeje investičního bytu osvobozen od daně z příjmu?
Vzhledem k tomu, že se investiční byt pronajímal, tak v něm neměl majitel bydliště, a pokud chce peníze použít libovolným způsobem, potom musí být dodržen časový test, který se během let měnil. Pro nemovitosti nabyté do konce roku 2020 platí pětiletý časový test, pro nemovitosti nabyté od roku 2021 platí již desetiletý časový test.
Zákonná úprava
Dle § 4, odstavce 1, písmene b) platí, že příjem z prodeje nemovitých věcí je od daně z příjmu osvobozen, přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k této nemovitosti a jejím prodejem dobu 10 let. Nepřesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem dobu 10 let, tak pouze za předpokladu, že použije poplatník získané finanční prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby.
Praktický příklad – platnost pětiletého časového testu
Paní Dita si koupila na jaře 2020 byt, který následně pronajímala a v květnu letošního roku ho prodala. Pro paní Ditu platí pětiletý časový test pro daňové osvobození, takže paní Dita nebude z prodeje platit daň z příjmu. Pro paní Ditu bylo důležité, že vlastnické právo k bytu nabyla ještě před zpřísněním legislativy.
Praktický příklad – obstarání vlastní bytové potřeby
Pan Michal si koupil na podzim 2022 byt, který pronajímal. Nyní se rozhodl, že prodá nejenom byt, ve kterém bydlí, ale i byt, který pronajímá. Všechny peníze následně použije na nákup většího bytu ve větším městě, protože čekají s přítelkyní dítě. Peníze tedy použije pan Michal na řešení vlastní bytové potřeby a splňuje podmínku pro daňové osvobození.
Praktický příklad – platnost desetiletého časového testu
Pan Martin s manželkou Evou si koupili v roce 2022 investiční byt, který v letošním roce prodají. Peníze chtějí použít na nákup nového auta, cestování a pravidelné zvyšování svého měsíčního životního standardu. Vzhledem k tomu, že nebude splněna žádná ze zákonných podmínek pro daňové osvobození, tak bude příjem z prodeje podléhat dani z příjmu. Vzhledem k tomu, že v případě zdanění panem Martinem by část daňového základu spadla pod 23% sazbu daně z příjmu, tak bude příjem z prodeje bytu zdaňovat paní Eva, takže bude celý její daňový základ podléhat 15% sazbě daně z příjmu.
