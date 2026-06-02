Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Prodej investičního bytu a daň z příjmu

štítky Daně Investování Realitní trh čtení na 2 minuty | přečteno 204×

foto: Canva, ilustrační fotografie

Pravidelný pasivní příjem z nájmu je pro investory velmi zajímavý. O finančním úspěchu rozhoduje celá řada aspektů: kupní cena, lokalita, schopnost výběru solventního a spolehlivého nájemce, případná nutnost oprav, způsob financování apod. Z různých důvodů se v praxi prodávají i investiční byty. Kdy je příjem z prodeje investičního bytu osvobozen od daně z příjmu?

Vzhledem k tomu, že se investiční byt pronajímal, tak v něm neměl majitel bydliště, a pokud chce peníze použít libovolným způsobem, potom musí být dodržen časový test, který se během let měnil. Pro nemovitosti nabyté do konce roku 2020 platí pětiletý časový test, pro nemovitosti nabyté od roku 2021 platí již desetiletý časový test.

Související

Zákonná úprava

Dle § 4, odstavce 1, písmene b) platí, že příjem z prodeje nemovitých věcí je od daně z příjmu osvobozen, přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k této nemovitosti a jejím prodejem dobu 10 let. Nepřesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem dobu 10 let, tak pouze za předpokladu, že použije poplatník získané finanční prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby.

Praktický příklad – platnost pětiletého časového testu

Paní Dita si koupila na jaře 2020 byt, který následně pronajímala a v květnu letošního roku ho prodala. Pro paní Ditu platí pětiletý časový test pro daňové osvobození, takže paní Dita nebude z prodeje platit daň z příjmu. Pro paní Ditu bylo důležité, že vlastnické právo k bytu nabyla ještě před zpřísněním legislativy.

Praktický příklad – obstarání vlastní bytové potřeby

Pan Michal si koupil na podzim 2022 byt, který pronajímal. Nyní se rozhodl, že prodá nejenom byt, ve kterém bydlí, ale i byt, který pronajímá. Všechny peníze následně použije na nákup většího bytu ve větším městě, protože čekají s přítelkyní dítě. Peníze tedy použije pan Michal na řešení vlastní bytové potřeby a splňuje podmínku pro daňové osvobození.

Praktický příklad – platnost desetiletého časového testu

Pan Martin s manželkou Evou si koupili v roce 2022 investiční byt, který v letošním roce prodají. Peníze chtějí použít na nákup nového auta, cestování a pravidelné zvyšování svého měsíčního životního standardu. Vzhledem k tomu, že nebude splněna žádná ze zákonných podmínek pro daňové osvobození, tak bude příjem z prodeje podléhat dani z příjmu. Vzhledem k tomu, že v případě zdanění panem Martinem by část daňového základu spadla pod 23% sazbu daně z příjmu, tak bude příjem z prodeje bytu zdaňovat paní Eva, takže bude celý její daňový základ podléhat 15% sazbě daně z příjmu.

Petr Gola

Další články k tématu Nemovitosti a daně

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Kalkulačky

Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti 2026 Kalkulačka předčasného důchodu s nižším krácením 2026 Výpočet exekučních srážek ze mzdy 2026 všechny kalkulačky

Finanční úřady

Kurzovní lístek

Slovníky

Vzory smluv

Vzor: Darovací smlouva Vzor: Pracovní smlouva Vzor: Smlouva o výpůjčce všechny vzory smluv

Světové burzy

Česká republika – Praha Belgie – Brusel Dánsko – Kodaň všechny světové burzy

Reklama

Nejčtenější články za uplynulých 12 měsíců