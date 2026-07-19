Poradna: Omezeně chci ještě pracovat, je pro mě lepší předdůchod, nebo předčasný důchod?
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Darina: Chci již méně pracovat. Mám nějaké možnosti na zkrácený úvazek nebo dohodu. Takže přemýšlím o čerpání předdůchodu nebo odchodu do předčasného důchodu. Co bude pro mě výhodnější? Jaké to přináší výhody a nevýhody?
V předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené peníze na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. V předčasném důchodu se čerpá státní důchod. Pro využití legislativních výhod se musí předdůchod čerpat alespoň dva roky a měsíční částka musí činit alespoň 30 % průměrné mzdy. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.
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Výdělečné možnosti se liší
Když budete čerpat předdůchod, tak si k tomu můžete libovolně přivydělat. Vaše příjmové možnosti jsou neomezené. V předčasném důchodu nelze mít příjem zakládající účast na sociálním pojištění. Na zkrácený úvazek lze v předdůchodu pracovat, v předčasném důchodu nikoliv. V předdůchodu lze mít libovolný příjem z dohody o provedení práce, v předčasném důchodu musí být hrubá měsíční odměna do limitu pro neplacení sociálního pojištění. V roce 2026 se neplatí sociální pojištění z dohody o provedení práce, když je hrubá měsíční odměna 11999 Kč a méně.
Odchod do předčasného důchodu = velmi omezené možnosti přivýdělku
Pokud tedy zvolíte odchod do trvale kráceného předčasného důchodu, tak počítejte s velmi omezenými možnostmi přivýdělku. Zkrácený úvazek nepřichází do úvahy a odměna z DPP musí být do limitu, jestli chcete současně pobírat předčasný důchod i příjem ze zaměstnání. Při volbě předdůchodu nebudete nikterak příjmově svázána, ale úspory, primárně určené ke zvýšení životní úrovně v důchodu, vyčerpáte ještě v předdůchodovém věku.
Co takhle až řádný důchod?
Jestliže máte možnost zaměstnání na zkrácený úvazek, potom může být pro Vás i řešením přijetí takového zaměstnání a následný odchod až do řádného starobního důchodu, a to bez čerpání předdůchodu. Tímto krokem byste nevyčerpala peníze v předdůchodovém věku, vyhnula se krácení za předčasnost a přitom již nepracovala na plný úvazek. Období až do přiznání řádného starobního důchodu by pro Vás bylo po příjmové stránce pochopitelně složitější, protože příjem ze zkráceného úvazku je nižší, než je tomu u plného úvazku, ale po dosažení řádného důchodového věku byste si mohla i finančně značně polepšit, pokud byste stále pracovala na zkrácený úvazek. V řádném důchodovém věku nejsou totiž žádná příjmová omezení a je možné mít libovolný příjem ze zaměstnání a k tomu současně pobírat řádný starobní důchod. Dle aktuálně platné legislativy jsou navíc řádní starobní důchodci zvýhodněni nižším zdaněním ze zaměstnání, neboť mají nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 % z hrubé mzdy.
Závěrem
Aktuálně máte několik možností, jak stále pokračovat ve výdělečné činnosti. Pouze při zohlednění finančního aspektu by pro Vás byl nejlepší zkrácený úvazek a odchod až do řádného starobního důchodu při čerpání vlastních úspor až v důchodovém věku. Vzhledem k tomu, že máte několik příjmových možností a stále chcete pracovat, tak případný předčasný důchod pro Vás není vhodným řešením, protože byste měla trvale krácený důchod a možnosti přivýdělku velmi omezené. V předdůchodu si sice můžete vydělat, kolik chcete, ale vyčerpáte úspory ještě před dosažením řádného důchodového věku.
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu