Skrytá past pasivního investování: Místo diverzifikace sázíte vše na umělou inteligenci
štítek Investování čtení na 2 minuty | přečteno 238×
V posledních letech je ve velké módě pasivní investování formou ETF. Potvrzují to i čísla, která ukazují, že v minulém roce zvolilo nákup ETF více investorů, než aby pracně hledali a nakupovali jednotlivé akcie. Využívání ETF se tak stalo novou formou spoření. Masové rozšíření ETF má však svá nová rizika.
Půvab pasivního investování
Na papíře je zřejmé, že pasivní investování do ETF kopírujících indexy je pro drobné investory tou nejlepší volbou. Indexy rostou. ETF řeší problém diverzifikace, který je u malých portfolií jen těžko řešitelný. Investor navíc nemusí prakticky každodenně sledovat světové trhy. Kromě toho má většina světových ETF opravdu velmi nízké poplatky. Opravdu to tedy vypadá, že nemůže existovat lepší volba než tento druh investování.
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Iluze dokonalé diverzifikace
V investování však neexistuje žádný přístup, který by se pojil pouze se samými výhodami. Problém ETF spočívá v tom, že za poslední roky se vlivem jejich obrovského úspěchu vše změnilo. Koupit si ETF na americký index S&P 500 dnes neznamená totéž co před deseti lety. V roce 2015 tvořilo prvních deset řádků v indexu, tedy deset největších firem, 22 % portfolia. V roce 2025 však na prvních deset řádků připadá již 40 %. Diverzifikace, která byla pro ETF klíčová, se tak pomalu vytrácí. Nyní se investor koupí ETF daleko více exponuje vůči deseti největším firmám. Dokud indexy neustále stoupají, většina investorů neřeší, co vlastně koupila.
A právě zde leží kámen úrazu. Při investování je velmi důležité vědět, co vlastně kupujete. A to se radikálně změnilo. Když si dnes koupíte ETF indexu S&P 500, sice si najednou pořídíte podíl v pěti stech amerických společnostech, jak ostatně prozrazuje jeho název, ale jeho výkonnost bude záviset pouze na hrstce těch největších. Tyto společnosti jsou navíc silně navázány na technologický sektor. Nekupujete tak širokospektré ETF, nýbrž v podstatě finanční instrument, který je silně exponován vůči technologickému sektoru a speciálně vůči umělé inteligenci.
Návrat k aktivní správě?
Právě v tomto světle opět dává smysl vrátit se k aktivnímu přístupu při správě investic. Ten, kdo si totiž vybírá své akcie sám, si může přesně určit míru expozice vůči danému sektoru či dané tematice. To nyní většina ETF neumožňuje, protože i sektorová ETF mají stejnou tendenci. Koncentrují se na lídry trhů a největší společnosti. Neznamená to, že by ETF ztratila smysl, ale jejich zlatá doba možná skončí ve chvíli, kdy investoři zjistí, že pod hlavičkou pasivního investování nakoupili jednu velkou sázku na umělou inteligenci.