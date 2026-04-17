Poradna: Mám hledat nájemníka přes realitní kancelář?
Jaromír: Koupili jsme s manželkou byt na investici. Trochu jsme ho zrekonstruovali a teď ho chceme pronajímat. Vyplatí se nám požádat o spolupráci realitní kancelář? Makléřka, která nám zprostředkovala koupi bytu, nám tuto službu nabízela.
Hned na úvod je potřeba zdůraznit, že smlouvu s nájemcem budete podepisovat Vy a pouze Vy s ním budete v budoucnu řešit veškeré záležitosti související s bydlením, tj. drobné opravy, prodloužení smlouvy, možné nedoplatky… I když Vám makléřka pomůže s hledáním nájemce, tak veškerá odpovědnost půjde za Vámi.
Lokalita hraje velkou roli
Veškeré záležitosti ohledně nájmu pochopitelně ovlivňuje, ve kterém městě se byt nachází, zdali budete pronajímat menší nebo větší byt, v jak oblíbené čtvrti byt je apod. Pokud jste koupili menší byt na oblíbené a žádané adrese, potom velmi pravděpodobně seženete nájemce velmi rychle, a když se zeptáte známých, tak to bude pro Vás nejrychlejší a nejméně rizikové, protože budete nájemce osobně znát (nebo přes známého). Jestliže však chcete pronajmout větší byt v méně oblíbené lokalitě, potom se zkušenosti makléřky hodí.
Výhody spolupráce se zkušenou makléřkou
Jestliže jste byli s makléřkou během koupě bytu spokojeni, tak máte vlastní osobní zkušenost a můžete využít jejích znalostí realitního trhu při výběru nájemce. Velkou výhodou je časová úspora, protože veškeré inzeráty, focení, domlouvání prohlídek… bude vyřizovat právě makléřka. Makléři navíc zpravidla prověřují vážné zájemce v rejstřících, zdali nejsou dlužníky. Navíc zkušení makléři mohou mít již vlastní seznam zájemců o bydlení v určitých lokalitách, takže může dojít k uzavření smlouvy poměrně rychle. Prezentace i u nájmu hraje velkou roli. Pokud makléřka již byt nabízela za účelem prodeje, tak je výborně obeznámena s výhodami, které tento konkrétní byt nabízí, a umí oslovit potenciální zájemce. Jestliže nemáte s nájmem bytu žádné zkušenosti, potom Vám mohou schůzky i za účasti zkušené makléřky pomoci.
Výhody vlastního osobního hledání
Když budete nájemce hledat přímo Vy sami a budete si podávat inzertní nabídky na jednotlivé weby a budete přímo oslovovat známé, tak budete mít výběr nájemníka plně ve svých rukou. Budete moci případně operativně měnit cenu, prohlídky si budete organizovat, kdy Vám to bude vyhovovat, a hlavně pro zájemce bude taková nabídka levnější, protože nebudou platit provizi realitní kanceláři. I pro velmi seriózní nájemce není jednoduché zaplatit jednorázově provizi realitní kanceláře, kauci a nájem dopředu, jedná se o poměrně vysokou vstupní částku, takže někteří nájemci upřednostňují nabídky bez platby provize realitní kanceláři.
Výběr nájemce nepodceňujte
Obě varianty výběru nájemce mají výhody a nevýhody. Každopádně platí, že výběr nájemce je velmi důležitý. V žádném případě ho nepodceňujte, získávejte si na nájemce recenze. Většina majitelů si bezproblémových nájemců, kteří platí řádně a včas, váží a snaží se udržovat smluvní cenu na „adekvátní úrovni“ pro obě strany. Pro majitele nemovitosti je ideální, když o nájemníkovi vlastně ani neví a jenom v pravidelný den v měsíci inkasuje peníze na účet. Při nějaké průběžné kontrole bytu vidí, že byt je udržovaný, čistý a vše je v pořádku a funguje. Časté hledání nájemců je časově zdlouhavé a stojí peníze, neboť každý neobsazený měsíc snižuje disponibilní výnos z nájmu. Pouze na doplnění uvádím, že kvůli příjmu z nájmu podávají daňové přiznání i zaměstnanci, za které v těchto případech nemůže provést zaměstnavatel roční zúčtování daně.