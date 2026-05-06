Poradna: Darování bytu dceři s břemenem
Anna: Chci darovat dceři byt. V bytě chci však stále bydlet a mít jistotu dožití. Jak to mám smluvně ošetřit, aby to bylo výhodné pro dceru i pro mě?
Když darujete své dceři byt, tak nebude vaše dcera z daru platit žádné daně. Dle § 10, odstavce 3), písmene c) zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. jsou od daně z příjmů mimo jiné osvobozeny bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé, což je váš případ. Pojistné se z příjmu formou daru, což je pasivní příjem, neplatí. Darování nemovitosti je z finančního a daňového hlediska nejlevnější.
Majitelka bytu
Vaše dcera bude majitelkou bytu, takže bude muset podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a tuto daň bude muset každoročně platit. V případě nabytí nemovitosti v průběhu roku 2026 se daňové přiznání podává v lednu 2027.
Věcné břemeno dožití
Pro Vaši jistotu je důležité v darovací smlouvě zřídit současně věcné břemeno dožití (služebnost bytu). Všechny služebnosti jsou definovány v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. V takovém případě budete mít právo být v daném bytě trvale, i když majitelkou Vašeho bytu bude již Vaše dcera. I kdyby se náhodou rozhodla Vaše dcera v budoucnu byt prodat, potom by věcné břemeno dožití stále trvalo. Změnil by se vlastník bytu, ale Vy byste v daném bytě dále bydlela. Věcné břemeno Vám přinese jistotu. Samozřejmě největší volnost a svobodu byste měla, kdyby byl byt stále Váš. Věcné břemeno dožití (služebnost bytu) musí být pochopitelně zapsáno v katastru nemovitostí.
Nutnost zápisu na katastru nemovitostí
Po podpisu darovací smlouvy, se kterou musíte souhlasit Vy i Vaše dcera, je nutné zapsat změnu vlastníka v katastru nemovitostí a současně je nutno v katastru nemovitostí zřídit předmětné věcné břemeno dožití, které se zapisuje v části „C“ listu vlastnictví. Pro hladký přepis je potřeba mít kvalitní darovací smlouvu se zřízením věcného břemene dožití. Nejjednodušší a nejjistější je svěřit sepsání takové smlouvy právníkovi, aby vše proběhlo hladce. Věcné břemeno neboli služebnost je zřízeno až do smrti oprávněné osoby, za života může zaniknout pouze se souhlasem obou stran písemnou dohodou, nebo případně v nějakých hodně specifických případech na základě soudního rozhodnutí.
Časový test pro prodej nemovitosti
V případě dodržení zákonných podmínek při prodeji nemovitosti nepodléhá příjem z prodeje nemovitosti dani z příjmů. Jestliže není prodejem nemovitosti řešena vlastní bytová situace a prodávající v bytě neměl bydliště, potom musí mezi pořízením a prodejem bytu uplynout deset let. Zde je nutno zdůraznit, že v případě nabytí nemovitosti darem začíná běžet časová lhůta znova a doba vlastnictví nemovitosti dárcem se do časové lhůty nezapočítává. To je rozdíl oproti situaci, kdy se nemovitost zdědí a doba vlastnictví nemovitosti zůstavitelem se do časového testu započítává.
Závěrem
Když Vaší dceři darujete byt a smluvně si ošetříte věcné břemeno dožití, které bude zapsáno na KÚ v katastru nemovitostí, potom byste v bytě bydlela i při případné změně majitele bytu. Darování bytu by pro Vás nebo Vaši dceru po finanční stránce znamenalo výdaje za sepsání kvalitní smlouvy a zaplacení poplatku na katastru nemovitostí.