Poradna: O kolik dostanu více na účet při práci za minimální mzdu?
štítky Daně Zaměstnání čtení na 3 minuty | přečteno 588×
Josef: Poslední dva roky pracuji pouze za minimální mzdu a předpokládám, že tomu tak bude i příští rok. Nemám moc na výběr, do předčasného důchodu mohu až za rok a půl. Příští rok se bude minimální mzda zase zvyšovat, o kolik si skutečně polepším?
V roce 2026 činí minimální měsíční mzda 22400 Kč, v roce 2027 bude činit 24900 Kč. Meziročně dojde k nejvyššímu zvýšení minimální mzdy od jejího zavedení. Meziroční zvýšení o 2500 Kč je pochopitelně příznivou zprávou pro všechny zaměstnance pracující za minimální mzdu. Polepší si i zaměstnanci s hrubou mzdou mírně vyšší, protože zvýšení minimální mzdy vytvoří tlak na zvýšení i ostatních mezd v ekonomice.
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Výpočet čisté mzdy v roce 2026 a v roce 2027 u minimální mzdy
Základní parametry výpočtu čisté mzdy u minimální mzdy budou v roce 2027 stejné jako v letošním roce. Z hrubé mzdy tak bude ve stejné sazbě odváděno sociální pojištění (7,1 % z hrubé mzdy), zdravotní pojištění (4,5 % z hrubé mzdy) a daň z příjmu (15 % z hrubé mzdy, přičemž vypočtenou daň z příjmu sníží sleva na poplatníka ve výši 2570 Kč). V přiložené tabulce máme pro názornost vypočtenu čistou mzdu při práci za minimální mzdu v letošním i příštím roce. V čistém si tedy polepšíte o 1835 Kč.
|Text
|Rok 2026
|Rok 2027
|Minimální mzda
|22400 Kč
|24900 Kč
|Sociální pojištění
|1591 Kč
|1768 Kč
|Zdravotní pojištění
|1008 Kč
|1121 Kč
|Daň z příjmu
|790 Kč
|1165 Kč
|Čistá mzda na účet
|19011 Kč
|20846 Kč
Práce za minimální mzdu v předdůchodovém věku
Píšete, že do předčasného důchodu můžete odejít nejdříve za rok a půl. Na doplnění uvádím, že do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, přičemž se krácení za předčasnost provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení a nižší důchod. Před odchodem do důchodu je tedy vhodné si provést důchodová porovnání jednotlivých variant, aby člověk přesně věděl, co pro něj odchod do důchodu v konkrétním termínu bude znamenat.
Krácení u předčasného důchodu je trvalé
Při volbě předčasného důchodu je potřeba počítat s trvalým krácením důchodu, nižší valorizací až do dosažení řádného důchodového věku a omezenými možnostmi výdělku až do dosažení řádného důchodového věku. Předčasní důchodci si v praxi do dosažení řádného důchodového věku nejčastěji přivydělávají na některou z pracovních dohod s odměnou do limitu pro neplacení sociálního pojištění, což je zákonná podmínka vlastního příjmu. Z dohody o provedení práce se neplatí v roce 2026 sociální pojištění, když je hrubá měsíční odměna 11999 Kč a méně. Z dohody o pracovní činnosti se neplatí v roce 2026 sociální pojištění, když je hrubá měsíční odměna 4499 Kč a méně.
Rozhoduje celý průběh pojištění
V dotazu uvádíte, že za minimální mzdu pracujete poslední dva roky. Do výpočtu starobního důchodu však vstupují rozhodné příjmy od roku 1986, které se přepočítávají na současnou hodnotu a každý rok má stejnou váhu. To znamená, že Vaše průměrná důchodová mzda může být poměrně značně vyšší než Vaše aktuální hrubá mzda. Měsíční částka starobního důchodu závisí na celém průběhu, a nikoliv pouze na posledních letech v předdůchodovém věku. Jestliže stále pracujete, tak je to pro výpočet starobního důchodu velmi důležité. Vysoká doba pojištění má velmi pozitivní vliv na výši státního důchodu, mnohdy více, než si někteří žadatelé o důchod připouští. Práce za minimální mzdu je pro výpočet důchodu výrazně lepší než mezera v pojištění, je proto velmi dobře, že stále pracujete, a to i za cenu nižší mzdy.