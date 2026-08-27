Pět procent nestačí. Dividendové akcie bojují s dluhopisy
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Dividendové investování bylo vždy doménou drobných konzervativních investorů. Dividendové akcie neslibují velký potenciál růstu ceny akcie, ale stabilní výplatu dividend. A pokud možno ji každý rok navyšovat. Jaké jsou obtíže a výhody tohoto přístupu v aktuálním prostředí?
Dluhopisy zvedají dividendovou laťku
Velkým konkurentem dividendových akcií jsou státní dluhopisy. V poslední době především u dlouhodobých státních dluhopisů vidíme růst výnosů. Tím se zvyšuje jejich atraktivita. Aktuální výnos na třicetiletém americkém dluhopisu je 5,2 %. Pokud počítáme s 15% zdaněním výnosu v Česku, dostaneme se po zdanění přibližně na 4,4 %. Tedy velmi solidní výnos. Navíc pokud dluhopis držíme až do splatnosti, nemusíme řešit případný pokles jeho tržní ceny.
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Velkým rizikem je však kurzové riziko. V následujících letech se dá vzhledem k zadlužení USA očekávat spíše oslabování dolaru. Tím pádem za několik let tento výnos pro českého investora může být menší. Toto stejné riziko se samozřejmě aplikuje, i když si nakoupíme dividendovou akcii kotovanou v dolarech. Zde však ještě k tomuto riziku musíme připočíst riziko poklesu ceny.
Pět procent jako nové minimum
Pro dividendové akcie tak máme nastavenou poměrně jasnou laťku. Aby mohly čistě z pohledu vypláceného výnosu konkurovat současným americkým státním dluhopisům, musí nabízet hrubý dividendový výnos okolo 5 %. Když se podíváme na velké americké firmy, tak tohoto zhodnocení dosahuje například telekomunikační firma Verizon. Ale u ní je rizikem velké zadlužení.
Pražská burza jako dividendová anomálie
Naštěstí má český investor pražskou burzu. A ta je z pohledu dividend skoro malou anomálií. Hned několik velkých titulů totiž naši pětiprocentní laťku překonává. Komerční banka nabídla svým akcionářům letos hrubý výnos 9 %, ale mohla za to mimořádná dividenda. V příštích letech by dividenda měla dosáhnout 6,8 až 7,1 % hrubého výnosu. Stejně tak dobře si vedla Moneta s hrubým dividendovým výnosem zhruba 5,8 %. Obdobnou dividendu lze očekávat i příští rok. Ale je potřeba vzít na vědomí, že jsou to akcie bankovního sektoru a ty mohou být v případě špatných makroekonomických dat silně volatilní.
A tak velmi zajímavou dividendovou akcií zůstává Philip Morris s hrubým výnosem přibližně 5,9 %. Firma má úplně jiná rizika než banky. V následujících několika letech si určitě zachová stabilitu tržeb, jenomže dlouhodobě čelí poklesu klasického kouření, regulaci a nutnosti přesouvat zákazníky k alternativním výrobkům. U dalších titulů české burzy však není dosažení spolehlivé dividendy, která by v dnešní době konkurovala dluhopisům, tak jisté. A tím se jen potvrzuje, že dividendové investování dnes není v módě.