Poradna: Dostanu jako invalidní důchodce nemocenskou?
štítky Invalidita Pojištění čtení na 3 minuty | přečteno 428×
Robert: Dostávám invalidní důchod druhého stupně a stále pracuji. Nyní jsem nemocný. Budu kromě invalidního důchodu dostávat nějaké další peníze? Jaká pro mě platí pravidla, když dostávám invalidní důchod?
Rozhodující je, na základě jaké smlouvy nebo dohody pracujete. Pokud ze svého zaměstnání odvádíte sociální pojištění, potom budete mít během pracovní neschopnosti nárok na náhradu mzdy a následně na nemocenskou. Sociální pojištění se odvádí z každé hrubé mzdy na základě pracovní smlouvy, tedy i ze zkráceného úvazku. U pracovních dohod záleží na dosahované odměně. Čím vyšší mzda nebo odměna, tím pochopitelně více peněz se během nemoci dostane.
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- V roce 2026 se odvádí sociální pojištění z dohody o provedení práce, jestliže hrubá měsíční odměna činí 12000 Kč a více. Z dohody o pracovní činnosti, pokud hrubá měsíční odměna činí 4500 Kč a více.
Kdo vyplácí náhradu mzdy a kdo nemocenskou?
Jestliže Vaše zaměstnání zakládá účast na pojištění, potom v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti budete dostávat náhradu mzdy, kterou Vám bude vyplácet zaměstnavatel. Výše náhrady mzdy bude záviset na dosahovaném předchozím příjmu, přičemž náhrada mzdy náleží pouze za hodiny, které byste měl odpracovat a z důvodu pracovní neschopnosti neodpracujete. Od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti náleží nemocenská, kterou vyplácí místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení. Rovněž částka nemocenské závisí na dosahovaném předchozím příjmu.
Invalidní důchod prvního a druhého stupně = nemocenská bez omezení
Pro nárok a pro výpočet nemocenské jsou na tom příjemci invalidního důchodu prvního a druhého stupně stejně jako ostatní řadoví zaměstnanci. Omezení ohledně nároku na nemocenskou se vztahuje pouze na invalidní důchodce třetího stupně, což není Váš případ. Invalidní důchodci třetího stupně mohou pobírat nemocenskou maximálně po dobu 70 kalendářních dní. Během čerpání nemocenské jsou zaměstnanci „v ochranné době“ a nemohou od zaměstnavatele obdržet klasickou výpověď pro nadbytečnost.
Invalidní důchod a nemocenská současně
Při splnění zákonných podmínek lze tedy dostávat na účet současně invalidní důchod druhého stupně a náhradu mzdy a následně nemocenskou. Základní podmínkou je výkon zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění. Při zaměstnání na pracovní smlouvu je to v podstatě automaticky, protože ze zkráceného úvazku se sociální pojištění vždy platí. U zaměstnání na některou z pracovních dohod závisí na výši měsíční odměny, jak jsme si vysvětlili.
Důležitost příjmu pro výpočet důchodu
Finančně vyjít pouze s invalidním důchodem prvního a druhého stupně je velmi složité, proto je v podstatě pro invalidní důchodce prvního a druhého stupně vlastní příjem nutností. Navíc doba pobírání invalidního důchodu prvního a druhého stupně se nepočítá při výpočtu starobního důchodu jako náhradní doba pojištění (náhradní dobou pojištění je pouze invalidní důchod třetího stupně), z tohoto titulu je pro invalidní důchodce prvního a druhého stupně velmi důležité vykonávat činnost zakládající účast na pojištění. Zaměstnání na zkrácený úvazek je pro invalidní důchodce prvního a druhého stupně výhodnější než dohody do limitu nejenom s ohledem na případný nárok na nemocenskou, ale i pro vyšší starobní důchod v budoucnu.
Závěrem
Pokud splňujete podmínku účasti na pojištění za zaměstnání, potom budete mít nárok na náhradu mzdy a následně nemocenskou. Současně si takovým zaměstnáním zvyšujete svůj budoucí starobní důchod.