Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Poradna: Nízká mzda a nemoc, nemám si vzít dovolenou?

štítky Pojištění Zaměstnání čtení na 3 minuty | přečteno 99×

foto: Canva, ilustrační fotografie

Simona: Mám podprůměrnou mzdu lehce přes 30 tisíc korun. Nyní jsem nemocná, už jsem vyčerpala 3 dny sick-days. Mám si vzít raději dovolenou, nebo být na nemocenské? Splácíme s přítelem hypotéku, takže počítáme každou korunu.

Pokud budete čerpat dovolenou, tak si finančně nepohoršíte, protože během dovolené náleží zjednodušeně řečeno obvyklá (průměrná) mzda. Pokud je Vaše finanční situace složitější, tak čistě z finančního hlediska dává čerpání dovolené smysl. Ale pouze pokud očekáváte, že budete moci velmi rychle nastoupit zpět do práce. Vaše zdravotní problémy by měly být velmi krátkodobého rázu. Řešit delší nemocnost formou dovolené již není rozumné.

Související

Vzhledem k Vaší napjaté finanční situaci předpokládám, že to s přítelem řešíte a snažíte se najít lépe placené zaměstnání nebo hledáte možné brigády formou přivýdělku. Omezování měsíčních výdajů má totiž své limity.

Náhradu mzdy platí zaměstnavatel

V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnanci zaměstnavatel. Náhrada mzdy náleží pouze za hodiny, které měl zaměstnanec pracovat a z důvodu pracovní neschopnosti neodpracoval. V tabulce máme pro názornost vypočtenu hodinovou náhradu mzdy u vybraných průměrných mezd, které odpovídají cca hrubé měsíční mzdě nad 30000 Kč. Níže Vám zasíláme odkaz na kalkulačku náhrady mzdy, abyste si mohla provést orientační výpočty.

Průměrná hodinová mzda Náhrada mzdy za 1 hodinu
180 Kč 98 Kč
190 Kč 103 Kč
200 Kč 108 Kč
210 Kč 114 Kč

Nemocenskou vyplácí OSSZ

Na nemocenskou vzniká nárok až od 15. dne pracovní neschopnosti. Nemocenskou následně vyplácí Okresní správa sociálního zabezpečení. Výpočet nemocenské závisí na předchozím dosahovaném příjmu. Pro názornost je ve druhé tabulce proveden výpočet nemocenské za 30 dní nároku na nemocenské (tedy po vyčerpání náhrady mzdy) u mezd nad 30000 Kč. Opět Vám níže zasíláme odkaz na kalkulačku nemocenské pro orientační výpočty.

Průměrná měsíční mzda Nemocenská za měsíc
31000 Kč 17300 Kč
33000 Kč 18422 Kč
35000 Kč 19528 Kč
37000 Kč 20634 Kč

Výpočet dávek během nemoci je relativně příznivý

Přestože je čistá mzda za celý odpracovaný měsíc pochopitelně vyšší, než je tomu v případě čerpání náhrady mzdy a následně nemocenské, tak je výpočet dávek během nemoci v Česku příznivý. Náhrada mzdy aktuálně náleží již od prvního dne pracovní neschopnosti (v minulosti to bylo až od čtvrtého dne pracovní neschopnosti). Pokud to finanční situace jenom trochu dovoluje, tak je rozhodně lepší čerpat náhradu mzdy a následně nemocenskou, než si vyčerpat dovolenou. Z náhrady mzdy a ani z nemocenské se neplatí daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění, což je při porovnání jednotlivých částek potřeba zohlednit.

Během dovolené by si měl člověk odpočinout

Zákonná dovolená by měla primárně sloužit k odpočinku, načerpání krásných zážitků, hezkých chvil s rodinou a ke zregenerování, pracovní rok je velmi náročný a odpočinek je důležitý. Péče o vlastní zdraví a pohodu se pozitivně projevuje i v další pracovní kariéře, obzvlášť při postupném prodlužování řádného důchodového věku.

TIP: Kalkulačka náhrady mzdy

TIP: Kalkulačka nemocenské

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Kalkulačky

Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti 2026 Kalkulačka předčasného důchodu s nižším krácením 2026 Výpočet exekučních srážek ze mzdy 2026 všechny kalkulačky

Finanční úřady

Kurzovní lístek

Slovníky

Vzory smluv

Vzor: Darovací smlouva Vzor: Pracovní smlouva Vzor: Smlouva o výpůjčce všechny vzory smluv

Světové burzy

Česká republika – Praha Belgie – Brusel Dánsko – Kodaň všechny světové burzy

Reklama

Nejčtenější články za uplynulých 12 měsíců