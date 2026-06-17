Poradna: Nízká mzda a nemoc, nemám si vzít dovolenou?
štítky Pojištění Zaměstnání čtení na 3 minuty | přečteno 99×
Simona: Mám podprůměrnou mzdu lehce přes 30 tisíc korun. Nyní jsem nemocná, už jsem vyčerpala 3 dny sick-days. Mám si vzít raději dovolenou, nebo být na nemocenské? Splácíme s přítelem hypotéku, takže počítáme každou korunu.
Pokud budete čerpat dovolenou, tak si finančně nepohoršíte, protože během dovolené náleží zjednodušeně řečeno obvyklá (průměrná) mzda. Pokud je Vaše finanční situace složitější, tak čistě z finančního hlediska dává čerpání dovolené smysl. Ale pouze pokud očekáváte, že budete moci velmi rychle nastoupit zpět do práce. Vaše zdravotní problémy by měly být velmi krátkodobého rázu. Řešit delší nemocnost formou dovolené již není rozumné.
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Vzhledem k Vaší napjaté finanční situaci předpokládám, že to s přítelem řešíte a snažíte se najít lépe placené zaměstnání nebo hledáte možné brigády formou přivýdělku. Omezování měsíčních výdajů má totiž své limity.
Náhradu mzdy platí zaměstnavatel
V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnanci zaměstnavatel. Náhrada mzdy náleží pouze za hodiny, které měl zaměstnanec pracovat a z důvodu pracovní neschopnosti neodpracoval. V tabulce máme pro názornost vypočtenu hodinovou náhradu mzdy u vybraných průměrných mezd, které odpovídají cca hrubé měsíční mzdě nad 30000 Kč. Níže Vám zasíláme odkaz na kalkulačku náhrady mzdy, abyste si mohla provést orientační výpočty.
|Průměrná hodinová mzda
|Náhrada mzdy za 1 hodinu
|180 Kč
|98 Kč
|190 Kč
|103 Kč
|200 Kč
|108 Kč
|210 Kč
|114 Kč
Nemocenskou vyplácí OSSZ
Na nemocenskou vzniká nárok až od 15. dne pracovní neschopnosti. Nemocenskou následně vyplácí Okresní správa sociálního zabezpečení. Výpočet nemocenské závisí na předchozím dosahovaném příjmu. Pro názornost je ve druhé tabulce proveden výpočet nemocenské za 30 dní nároku na nemocenské (tedy po vyčerpání náhrady mzdy) u mezd nad 30000 Kč. Opět Vám níže zasíláme odkaz na kalkulačku nemocenské pro orientační výpočty.
|Průměrná měsíční mzda
|Nemocenská za měsíc
|31000 Kč
|17300 Kč
|33000 Kč
|18422 Kč
|35000 Kč
|19528 Kč
|37000 Kč
|20634 Kč
Výpočet dávek během nemoci je relativně příznivý
Přestože je čistá mzda za celý odpracovaný měsíc pochopitelně vyšší, než je tomu v případě čerpání náhrady mzdy a následně nemocenské, tak je výpočet dávek během nemoci v Česku příznivý. Náhrada mzdy aktuálně náleží již od prvního dne pracovní neschopnosti (v minulosti to bylo až od čtvrtého dne pracovní neschopnosti). Pokud to finanční situace jenom trochu dovoluje, tak je rozhodně lepší čerpat náhradu mzdy a následně nemocenskou, než si vyčerpat dovolenou. Z náhrady mzdy a ani z nemocenské se neplatí daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění, což je při porovnání jednotlivých částek potřeba zohlednit.
Během dovolené by si měl člověk odpočinout
Zákonná dovolená by měla primárně sloužit k odpočinku, načerpání krásných zážitků, hezkých chvil s rodinou a ke zregenerování, pracovní rok je velmi náročný a odpočinek je důležitý. Péče o vlastní zdraví a pohodu se pozitivně projevuje i v další pracovní kariéře, obzvlášť při postupném prodlužování řádného důchodového věku.