Poradna: Jak moc mi snižuje důchod nemoc po skončení zaměstnání?
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Ondřej: Do normálního důchodu mám necelé tři roky. V zaměstnání jsem dostal výpověď, nyní jsem v pracovní neschopnosti s nárokem na nemocenskou. Nesnižuje mi pracovní neschopnost důchod, když už mi neběží pracovní smlouva? Nebude pro mě lepší odejít do předčasného důchodu?
Měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech a výši průměrné mzdy za odpracované roky (tzv. osobním vyměřovacím základu). Čím vyšší doba pojištění a vyšší osobní vyměřovací základ, tím vyšší měsíční částka starobního důchodu.
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Náhradní doba pojištění
Do doby pojištění pro důchodové účely se přitom započítávají nejenom odpracované roky, kdy bylo z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění dle § 5, odstavce 2, písmena f) zákona o důchodovém pojištění patří i doba trvání dočasné pracovní neschopnosti, pokud tato dočasná pracovní neschopnost vznikla v době výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě. Podmínkou je výkon výdělečné činnosti zakládající účast na sociálním pojištění. Po skončení pracovního poměru běží sedmidenní ochranná lhůta pro nárok na nemocenskou. Vzhledem k formulaci dotazu předpokládám, že jste v pracovní neschopnosti po skončení zaměstnání, ale v sedmidenní ochranné lhůtě. Z tohoto důvodu se Vám období pracovní neschopnosti počítá do doby pojištění jako náhradní doba pojištění.
Nesnižujete si průměrnou důchodovou mzdu
Osobní vyměřovací základ (průměrná důchodová mzda) se vypočítává ze všech rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, od roku 1986. Např. při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se hodnotí roky v letech 1986 až 2025, přičemž dřívější roky se přepočítávají na současnou hodnotu pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Z nemocenské se sociální pojištění neplatí, přesto období pracovní neschopnosti nesnižuje průměrnou důchodovou mzdu. Důvodem je skutečnost, že dle § 16 zákona o důchodovém pojištění se toto období při výpočtu osobního vyměřovacího základu vyloučí. To zjednodušeně řečeno znamená, že se osobní vyměřovací základ „nerozmělní“. Vyloučené doby pojištění tedy „chrání“ osobní vyměřovací základ. Pracovní neschopnost po skončení zaměstnání nevadí, neboť vyloučenou dobou pojištění je dočasná pracovní neschopnost, pokud vznikla nejpozději v poslední den ochranné lhůty.
Finančně jste zajištěn nemocenskou
Výpočet nemocenské je výhodný a po dobu nároku na nemocenskou máte pravidelný vlastní měsíční příjem. Pouze na doplnění uvádím, že při pracovní neschopnosti náleží nemocenská až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti, v prvních dvou týdnech náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel, přičemž náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel pouze za dobu trvání pracovního poměru. Pobírat současně nemocenskou a podporu v nezaměstnanosti není možné, jakmile nebudete mít nárok na nemocenskou, tak budete moci pobírat podporu v nezaměstnanosti, přičemž doba pobírání nemocenské nesnižuje podpůrčí dobu u podpory v nezaměstnanosti. Lidé starší 57 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti až v rozsahu 11 měsíců.
Závěrem
Pracovní neschopnost vzniklá v sedmidenní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání pro Vás nemá negativní vliv na výši státního důchodu, dokonce se Vám zvyšuje doba pojištění. Samotný výpočet nemocenské je stejný jako za dobu trvání pracovního poměru. Po skončení pracovní neschopnosti budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Z těchto důvodů do předčasného důchodu nyní neodcházejte, nejdříve případně vyčerpejte tyto dvě dávky, což je poměrně dlouhá doba a mezitím se Vám třeba podaří najít nové pracovní uplatnění, případně odejdete do předčasného důchodu, až už nebudete dostávat žádnou dávku a současně budete stále bez zaměstnání.
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