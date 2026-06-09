Drahý budíček pro ty, co sází na umělou inteligenci
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Na závěr minulého týdne jsme po delší době zažili silně prodejní obchodní seanci. Pátého června 2026 ztratil americký technologický index Nasdaq 4,18 % za jediný den. Ještě to nebylo na úrovni historických propadů jako za covidu, kdy tento index odepsal 12,32 % během jediné seance, ale i tak tento výprodej slouží jako varování. Z rekordních hodnot jsme zažili panický ústup. Co se tedy stalo?
Prokletí přemrštěných očekávání: Případ Broadcom
Prakticky jde o dvě nezávislé události. První z nich je tržní reakce na výsledky technologické společnosti Broadcom. Druhou událostí je pak zveřejnění čísel o americké nezaměstnanosti. Obě události měly společnou jednu věc: samotná čísla byla více než pozitivní. A přesto trh reagoval propadem. Právě to je důvod, proč je současná situace mimořádně nebezpečná. Trh se ocitl v pasti, kdy výborná čísla generují pokles cen.
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Vezměme si nejdříve Broadcom. Společnost reportovala za druhé fiskální čtvrtletí naprosto fenomenální výsledky. Tržby vyrostly o 48 % na více než 22 miliard dolarů a příjmy ze segmentu umělé inteligence (AI) dokonce meziročně vystřelily o neuvěřitelných 143 %. V normálních dobách by takový report poslal akcie do nebes. Jenže v současném přehřátém AI sektoru už nestačí být „jen“ výborný. Trhy očekávají dokonalost a exponenciální růst, který zkrátka není dlouhodobě možný.
Akcie Broadcomu se za pouhé dva dny zřítily zhruba o 20 % a vymazaly z tržní kapitalizace astronomických 286 miliard dolarů. A co hůř, stáhly s sebou ke dnu celý polovodičový sektor, včetně do té doby nedotknutelných hvězd, jako jsou AMD nebo Micron.
Dobré zprávy z trhu práce: Špatné zprávy pro Wall Street
Druhým hřebíčkem do rakve pátečního obchodování byla květnová zpráva z amerického trhu práce. Čísla jasně ukázala, že je americká ekonomika stále ve skvělé kondici a nezaměstnanost se drží nízko. Pro běžného člověka je to samozřejmě skvělá zpráva, ale pro technologického investora se v současném kontextu jedná o noční můru. Proč?
Silný trh práce totiž znamená, že americká centrální banka (Fed) nemá absolutně žádný důvod spěchat se snižováním úrokových sazeb. Naopak se okamžitě oživily obavy, že by sazby mohly zůstat vysoko déle, než se čekalo, anebo se v horším případě ještě zvednout. Výhled na měnovou politiku do konce roku tak prošel zásadní změnou, kterou na začátku roku nikdo nepředpokládal.
Konec éry snadných zisků
Tento absurdní paradox, kdy trh tvrdě trestá firmy za to, že jejich růst už není exponenciální, a ekonomiku za to, že je příliš silná, nám ukazuje jedno: ocenění technologických firem jsou aktuálně napjatá k prasknutí. Jakékoliv zaváhání či jakákoliv i jen drobná nejistota v dodavatelském řetězci se trestají okamžitým a nemilosrdným výprodejem.
Páteční propad tak slouží jako velmi drahý budíček. Éra snadných zisků, kdy stačilo bezmyšlenkovitě naskočit na rozjetý vlak umělé inteligence a čekat, až vám trh nasype peníze do klína, pravděpodobně končí. Investoři, kteří se teď spoléhají na automatickou strategii „buy the dip“ (bezhlavé nakupování každého poklesu), by měli zpozornět. Tento konkrétní propad totiž nemusí být jen krátkodobou slevou, ale první vážnou trhlinou v dosavadní nekritické euforii.