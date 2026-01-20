Jak se mění investiční mapa umělé inteligence
Poslední dva roky byl hlavním symbolem revoluce umělé inteligence především akcie Nvidia. Když se však podíváme na vývoj ceny akcií Nvidia, vidíme, že jejich cena posledních šest měsíců stagnuje. Může za to obava z vývoje v celém sektoru umělé inteligence. Nejde o to, že by celá bublina kolem AI splaskla ze dne na den, ale o to, že investoři považují cenu Nvidie za dostatečně vysokou. Kam tedy investovat jinam?
Výrobci paměťových čipů
Od nového roku pozorujeme velký boom výrobců pamětí. Kdo nakoupil akcie firem jako SanDisk, Western Digital, Samsung nebo Micron na začátku roku, je dnes velmi spokojený. Výrobci paměťových modulů mají dnes prakticky vyprodanou výrobní kapacitu na celý rok. Samozřejmě za to může zvýšená poptávka ze strany umělé inteligence. Zatím se však výrobci pamětí neženou do překotného zvyšování výrobních kapacit. Naučili se říkat ne. A díky tomu budou zažívat hojné časy, tedy pokud se v blízké budoucnosti neobjeví nějaká čínská alternativa.
TSMC neboli sázka na jistotu
V lednu 2026 zveřejnila své hospodářské výsledky společnost TSMC. Toho dominantního výrobce pokročilých čipů dnes není třeba představovat. Jedná se o druhou část výrobního řetězce v čipovém průmyslu. Na prvním místě je holandská firma ASML, která dodává litografické stroje právě pro TSMC a ostatní výrobce čipů. TSMC se v posledním kvartálu roku dařilo. Taiwan Semiconductor Manufacturing vykázala za čtvrté čtvrtletí čistý zisk přibližně 16 miliard dolarů, což představuje meziroční růst o 35 %. Investory však firma potěšila velmi dobrým výhledem na zbytek roku. Vedení firmy očekává celoroční nárůst tržeb o zhruba třicet procent.
Investoři kvitovali i expanzi TSMC do USA. Firma se zavázala k investicím ve výši 165 miliard dolarů a hodlá postavit další tři nové polovodičové továrny. Na oplátku za tyto obří investice by USA měla snížit cla na tchajwanské zboží na 15 %. V případě TSMC však nejde jen o snížení cel. Investicemi do nových závodů v USA si firma zajišťuje budoucnost pro případ geopolitické katastrofy, kterou by představovala čínská invaze na Tchaj-wan.
Konec jednoduchých sázek
Sektor umělé inteligence tak nutí investory být velmi obezřetní a sázet na diverzifikaci. Investice do klasických výrobců čipů jako Nvidia nebo AMD může být zrádná kvůli aktuálně vysokému ohodnocení. Stejně tak investice do některé z dalších firem z Magnificent Seven nemusí být už tak výnosná jako v minulých letech. Je potřeba se zaměřit na akcie firem, které budou dodávat různé komponenty do datových center.