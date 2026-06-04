Kde leží nové dno bitcoinu? Kryptoměny zažívají dlouho očekávaný výprodej
štítek Kryptoměny čtení na 2 minuty | přečteno 1458×
Během posledních několika dní zažívají investoři do bitcoinu své malé Waterloo. Cena bitcoinu se za posledních pět dní propadla o více než 10 %. Stejnou, či dokonce hlubší ztrátu zaznamenaly i další přední kryptoměny, například Ethereum a Solana. Ačkoliv se situace na trhu s kryptoměnami nejeví na první pohled nijak růžově, současný propad nepředstavuje žádné překvapení. Spíše naopak. Jedná se o výprodej, na který část kryptoměnové komunity dlouho čekala.
Očekávaný výprodej a úleva investorů
Ačkoliv to může znít paradoxně, mnohým investorům se znatelně ulevilo, jakmile se cena bitcoinu začala opět propadat. Podle teorie halvingových cyklů by totiž medvědí fáze bitcoinu měla být završena právě tímto posledním propadem. V první polovině května, kdy se cena bitcoinu vyhoupla přes hranici 80000 dolarů, to sice chvíli vypadalo, že máme medvědí cyklus již za sebou. To by však bylo až příliš brzy. Pokud si vezmeme na pomoc historická data, konec tohoto cyklu by měl přijít nejdříve během letních prázdnin, případně až se začátkem podzimu. Pro zastánce zmíněné teorie je tak současný výprodej úlevou, neboť dokazuje, že se vše vyvíjí striktně podle plánu.
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Absence tržní korelace
Dosavadní cenový vývoj je zajímavý i tím, že si bitcoin razí svou vlastní cestu. Jeho kurz nekoreluje s technologickými akciemi, které se díky rozmachu umělé inteligence nacházejí na vrcholu, a ani se zlatem. To sice mírně oslabilo ze svých historických maxim, ale následně u něj nedošlo k žádným masivním výprodejům. Tato originalita vývoje ceny bitcoinu tak představuje další trumf v rukou zastánců halvingového cyklu.
Výprodej na bitcoinu však nezačal naprosto spontánně. Výrazně mu napomohla zpráva, že společnost Strategy prodala ze svého portfolia 32 bitcoinů. Ačkoliv jde o zanedbatelné množství, jelikož daná firma drží přes 843706 bitcoinů, pro trh se jedná o silný symbol. Když totiž začne prodávat největší držitel této kryptoměny, je to vnímáno jako známka oslabení důvěry. Pokud by společnost v následujících dnech či týdnech znovu oznámila prodeje, které by byly objemově větší, mohlo by to na trhu vyvolat prodejní paniku. Nyní se tak dostáváme k otázce, která zajímá většinu investorů, ať už jsou partyzány halvingové teorie, či nikoliv: Kde vlastně leží dno tohoto cyklu?
Hledání cenového dna
Nové dno je nejčastěji predikováno v pásmu 58000 až 66000 dolarů, a to v závislosti na tom, jaký indikátor se pro technickou analýzu právě využije. Nejhorší scénáře hovoří o hranici 50000 dolarů. I tato úroveň je však pro některé málo. Opravdoví „doomeři“ předpokládají i možný návrat k 30000 dolarům. Na tom, kde přesně leží dno, se tedy analytici neshodnou. V kryptoměnové komunitě však nadále panuje naprostá shoda na jednom, a sice že medvědí trend nakonec skončí a bitcoin znovu zamíří k novým rekordním hodnotám.