Sleva na manželku za rok 2025

čtení na 2 minuty | přečteno 85×

Během roku odvádí zaměstnanci zálohovou daň z příjmu a až za celý kalendářní rok se vypočítá roční daňová povinnost. Když jsou zaplacené zálohy během roku vyšší, než roční daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový přeplatek. To je i případ uplatnění slevy na manželku.

Velmi výrazně snižuje roční daňovou povinnost sleva na manželku (manžela). Při splnění zákonných podmínek se sleva na manželku uplatňuje až za celý kalendářní rok v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání. Výše slevy činí 24840 Kč a zvyšuje se na dvojnásobek, jestliže je manželka držitelem průkazu ZTP/P.

Kdy náleží sleva na manželku?

Za rok 2025 bude možné slevu na manželku uplatnit, pokud daňový poplatník žije ve společně hospodařící domácnosti s manželku a vyživovaným dítětem, které nedovršilo věku 3 let a vlastní roční rozhodné příjmy manželky nepřesahují 68000 Kč. Překročení příjmového limitu pouze o pár tisícikorun se nevyplatí, protože potom nelze uplatnit vysokou daňovou slevu, proto je vhodné si pohlídat, aby k této situaci nedošlo.

Sleva na manželku snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu

Zatímco daňové odpočty snižují daňový základ, tak sleva na manželku snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu. Vliv slevy na manželku na daňovou povinnost je tedy významný a při jejím uplatnění se mohou zaměstnanci těšit na roční daňovou vratku, která však nemůže být vyšší než zaplacené měsíční daňové zálohy během roku.

Praktický příklad

Zaměstnanec Michal zaplatí během celého roku 2025 na daňových zálohách daň z příjmu ve výši 28100 Kč. V ročním zúčtování daně uplatní i slevu na manželku, která během celého roku pobírala pouze rodičovský příspěvek, který se do příjmového limitu nezapočítává. V ročním zúčtování daně uplatní tedy pan Michal slevu na manželku ve výši 24840 Kč a obdrží stejně vysoký daňový přeplatek za celý rok, pro zjednodušení nezohledňujeme rozdílné zaokrouhlování daňového během roku a v ročním zúčtování daně.

Petr Gola

