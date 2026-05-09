Poradna: Můžu v práci skončit ze dne na den?
Robin: Mám možnost nastoupit do nového zaměstnání. Budu mít více peněz, nebudu dojíždět a nebudu pracovat na směny. Můžu tam začít pracovat v podstatě okamžitě. Jak to udělat, abych skončil v současném zaměstnání co nejdříve?
Jako zaměstnanec můžete dát zaměstnavateli výpověď kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu, jak vyplývá z § 50, odstavce 3) zákoníku práce. Případná výpověď může být odvolána pouze se souhlasem druhé smluvní strany, přičemž odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné. Nástup do jiného lepšího zaměstnání nemusíte svému stávajícímu zaměstnavateli nikterak zdůvodňovat, je to čistě Vaše věc.
Pozor na výpovědní lhůtu
Pokud dáte zaměstnavateli výpověď, potom skončí pracovní poměr uplynutím dvouměsíční výpovědní doby. Výpovědní doba přitom začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. I během výpovědní doby byste měl samozřejmě nárok na standardní mzdu.
Rychlejší ukončení zaměstnání? Pouze vzájemnou dohodou
Jestliže chcete ukončit současný pracovní poměr co nejrychleji, potom je potřeba se dohodnout se zaměstnavatelem a uzavřít dohodu dle § 49 zákoníku práce. Na základě vzájemné dohody, se kterou musí souhlasit zaměstnanec i zaměstnavatel, je možné ukončit pracovní poměr velmi rychle, v podstatě okamžitě. Dohoda o rozvázání pracovního poměru však musí být písemná. Doporučuji Vám tuto variantu probrat se stávajícím zaměstnavatelem. Rozumní zaměstnavatelé chtějí mít ve firmě zaměstnance, kteří u nich vidí svoji pracovní budoucnost. Výkonnost a produktivita zaměstnance ve výpovědní lhůtě není samozřejmě optimální a ani pro pracovní prostředí ve firmě to není dobré. Často tak zaměstnavatelé s rychlejším ukončením pracovního poměru vzájemnou dohodou souhlasí.
Komplikace? Pomoc na DPP
V některých případech není v praxi jednoduché rychlé uvolnění současného zaměstnance, protože zaměstnavatel za něj nemá ihned náhradu a některé pracovní postupy je potřeba dořešit. Zvláště když s takovou situací zaměstnavatel vůbec nepočítal a není na ni připraven. Řešením může být např. souhlas s dočasnou brigádou na dohodu o provedení práce při současném souhlasu s dohodou o ukončení pracovního poměru.
Nástup nejdříve na DPP u nového zaměstnavatele?
V případě, že se nelze se stávajícím zaměstnavatelem nikterak dohodnout a je nutno dodržet zákonnou dvouměsíční výpovědní dobu, potom může být v praxi řešením zahájení zaměstnání u nového zaměstnavatele nejdříve na dohodu o provedení práce. Práce alespoň v omezeném rozsahu do skutečného nástupu do zaměstnání (tedy po uplynutí dvouměsíční výpovědní doby) Vám může pomoci se rychle zaučit na nové pozici. Sice by toto období bylo pro Vás časově a pracovně velmi náročné, ale toto řešení by Vám umožnilo začít pracovat pro nového zaměstnavatele co nejdříve, i když ze začátku hodně omezeně.
Závěrem
Pokud se chcete vyhnout dvouměsíční zákonné výpovědní lhůtě, která platí i v případě výpovědi podané zaměstnancem, potom je nutné se domluvit na ukončení pracovního poměru s vaším současným zaměstnavatelem formou dohody. Základem je však Vaše komunikace se stávajícím zaměstnavatelem a hodně záleží na situaci ve firmě a Vašich osobních vztazích. Jestliže by se Vám nepodařilo domluvit s Vaším současným zaměstnavatelem na dohodě, potom může být pro Vás alespoň částečným řešením brigáda v prvních týdnech na dohodu o provedení práce.