Poradna: Budu ze Slovenska dostávat 13. důchod, když bydlím v Česku?
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Jan: Během života jsem pracoval v Česku i na Slovensku, situaci jsem si zjišťoval a budu pobírat dílčí starobní důchod z obou zemí. Jak to budu v takovém případě mít s třináctým důchodem ze Slovenska?
Kdo pracoval během svého života ve více členských zemích Evropské unie, ten bude zjednodušeně pobírat starobní důchod z každé země, kde byl důchodově pojištěn. Pro splnění podmínky minimálních dob pojištění pro přiznání starobního důchodu se v takovém případě hodnotí i doba pojištění získaná v jiné členscé zemi EU.
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Při samotném výpočtu starobního důchodu v každé zemi se však přihlíží pouze k průběhu pojištění v dané zemi. Z každého státu je tak přiznán poměrný neboli dílčí starobní důchod. Zpravidla je tak každý dílčí důchod v porovnání s plnými důchody v dané zemi podprůměrný. Souhrnná částka dílčích důchodů dohromady pochopitelně závisí na konkrétním průběhu pojištění a z kterých zemí se důchody pobírají.
Celkový důchod
Vzhledem k tomu, že jste získal část pojištění v Česku a část pojištění na Slovensku, tak budete tedy pobírat dílčí starobní důchod z Česka a dílčí starobní důchod ze Slovenska. Konkrétní částky z obou zemí budou záviset na průběhu pojištění v jednotlivých zemích. Výpočet důchodu s mezinárodním prvkem je složitější a je vhodné důchodovým záležitostem věnovat dostatek času a vše řešit v dostatečném předstihu. V každé zemi se Vám dílčí důchod vypočítá dle pravidel a výpočtové formule platné v dané zemi. Rovněž důchodový věk se v obou zemích liší, takže oba důchody nezačnete dostávat ve stejný den.
Výplata důchodu do ciziny není problém
Z Česka i ze Slovenska budete dostávat poměrný (dílčí) důchod na Váš bankovní účet, se zasíláním peněz na bankovní účet do ciziny není problém ani v jedné zemi. V Česku je správou a výplatou důchodů pověřena Česká správa sociálního zabezpečení a na Slovensku potom Sociálna poisťovňa. I když budete žít v důchodu v Česku, tak Vám po vyřízení potřebné administrativy bude chodit slovenský důchod normálně na účet.
Třinácté důchody na Slovensku
Dle aktuálně platné legislativy (Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z.) platí, že důchodci mají na Slovensku nárok i na třináctý důchod, jak vyplývá z § 77a předmětného zákona. Bližší pravidla pro stanovení třináctého důchodu jsou uvedena v § 77b. Dle aktuálně platné legislativy byste měl na třináctý důchod nárok, ale v jaké výši, to závisí na počtu odpracovaných let na Slovensku, při nižším počtu let pojištění se třináctý důchod poměrně krátí. Záleží tedy na Vašem konkrétním průběhu pojištění.
Závěrem
Dle formulace dotazu budete pobírat poměrné (dílčí) starobní důchody z Česka i ze Slovenska, výpočet důchodu v každé zemi bude záviset na průběhu pojištění v dané zemi. Výpočet dílčího důchodu z Česka i dílčího důchodu ze Slovenska se pochopitelně provede dle pravidel a výpočtové formule v každé zemi. Dle aktuálně platné legislativy náleží poměrný třináctý důchod na Slovensku i u dílčích důchodů, částka však závisí na konkrétním průběhu pojištění (tj. zejména získané době pojištění na Slovensku).