Poradna: Nedostala jsem vdovský důchod po manželovi, proč?

Nárok na vdovský důchod vzniká pouze při splnění zákonných podmínek uvedených v § 49 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. v platném znění. To znamená, že vdova má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, který:

byl poživatelem starobního důchodu nebo invalidního důchodu, nebo

splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod nebo zemřel následkem pracovního úrazu

Z výše uvedeného vyplývá, že nárok na přiznání vdovského důchodu po zemřelém manželovi není automatický, i když spolu manželé vychovali více dětí.

Váš průběh pojištění není rozhodující

Zdali platíte daně a jak vysoké nemá pro přiznání vdovského důchodu a ani pro případný samotný výpočet vdovského důchodu žádný vliv. Veškeré záležitosti ohledně vdovského důchodu závisí výhradně na průběhu pojištění zemřelého manžela.

Problém nedostatečné doby pojištění

Kdyby Váš manžel již pobíral starobní důchod nebo invalidní důchod, tak by Vám byl vdovský důchod přiznán, nevznikl by žádný problém. Váš manžel však ke dni úmrtí žádný důchod ještě nepobíral, a proto musel splnit podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod, což je důvodem, proč Vám nemohl být vdovský důchod přiznán.

Minimální doba pojištění u invalidního důchodu

Potřebná minimální doba pojištění pro přiznání invalidního důchodu se liší dle věku a je uvedena v § 40 zákona o důchodovém pojištění. Občané starší 28 let musí splnit podmínku minimální doby pojištění v rozsahu pěti let v posledních deseti letech. Občané starší 38 let splní podmínku minimální doby pojištění i při získání doby pojištění alespoň v rozsahu deseti let v posledních dvaceti letech.

Nutná znalost průběhu pojištění

V dotazu neuvádíte průběh pojištění Vašeho manžela, takže nevím, zdali potřebnou minimální dobu pojištění skutečně získal či nikoliv. Dle údajů v databázi ČSSZ však potřebnou minimální dobu pojištění nesplnil, a proto Vám nebyl přiznán vdovský důchod. Pokud jsou splněny zákonné podmínky, tak nejsou v praxi žádné problémy s přiznání vdovského důchodu.

Důvody nedostatečné doby pojištění

V praxi je nejčastějším důvodem získání nedostatečné doby pojištění pro důchodové účely dlouhodobá nezaměstnanost, protože evidence na úřadu práce se do doby pojištění jako náhradní doba pojištění započítává pouze v omezeném rozsahu. Neznám však podrobnější informace o Vašem případu, takže Vám pochopitelně nemohu říci jednoznačné stanovisko.

Závěrem

Přiznání vdovského důchodu po zemřelém manželovi není tedy automatickou záležitostí, neboť musí být splněny výše uvedené zákonné podmínky. V praxi tak skutečně dochází k situacím, že není vdovský důchod kvůli nesplnění zákonných podmínek přiznán. Ani samotné uzavření manželství a výchova dětí negarantuje přiznání vdovského důchodu. Vzhledem k tomu, že v dotazu neuvádíte žádné konkrétnější údaje, tak Vám doporučuji se osobně dostavit na místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení, kde Vám zodpovědná pracovnice vysvětlí na základě znalosti průběhu pojištění, kde vznikl problém ohledně doby pojištění.

Petr Gola