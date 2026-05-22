Poradna: Samoživitelka a daňové slevy u zkráceného úvazku
Barbora: Skončil mi nárok na podporu v nezaměstnanosti. Bohužel se mi podařilo najít pouze práci na zkrácený úvazek. Mám dvě děti, na jejichž výchovu jsem sama. Snížím si nějak daně ze zkráceného úvazku?
Daňové zvýhodnění na děti je možné uplatňovat i při práci na zkrácený úvazek. Daňové zvýhodnění na první dítě činí 1267 Kč a na druhé dítě 1860 Kč, celkem tedy 3127 Kč. Daňové zvýhodnění se odečítá přímo od vypočtené daně z příjmu. Nejdříve se tedy od vypočtené daně z příjmu odečte sleva na poplatníka, která činí 2570 Kč, a následně daňové zvýhodnění na děti. Když je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi těmito dvěma částkami, přičemž o daňový bonus je vyšší čistá mzda.
Prohlášení k dani
Pro nárok na uplatňování slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění na děti je nutné mít u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. Tento formulář je přitom možné mít podepsán i při práci na zkrácený úvazek. Daňový bonus je možno obdržet, jestliže měsíční mzda nebo odměna činí alespoň polovinu minimální mzdy, v roce 2026 tedy částku alespoň 11200 Kč.
Žádné slevy na pojistném
Na výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění nemá vliv počet vychovávaných dětí. Sazba sociálního pojištění činí 7,1 % z hrubé mzdy a sazba zdravotního pojištění 4,5 % z hrubé mzdy. Při stejné hrubé mzdě zaplatí dva zaměstnanci stejnou částku na sociálním i zdravotním pojištění, přestože jeden z nich nemá děti a druhý má dvě děti.
Praktický výpočet
Paní XY pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 26000 Kč a při výpočtu čisté mzdy na účet uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti v souhrnné výši 3127 Kč, má tedy u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani.
- Na zdravotním pojištění bude paní XY z hrubé mzdy sraženo 1170 Kč (26000 Kč × 4,5 %).
- Na sociálním pojištění bude paní XY z hrubé mzdy sraženo 1846 Kč (26000 Kč × 7,1 %).
- Na dani z příjmu nezaplatí paní XY nic. Vypočtená daň z příjmu totiž činí 3900 Kč (26000 Kč × 15 %). Po odečtu slevy na poplatníka potom 1330 Kč (3900 Kč – 2570 Kč). Daňové zvýhodnění na dvě děti je vyšší o 1797 Kč (3127 Kč – 1330 Kč) než vypočtená daň z příjmu po slevě na poplatníka a tato částka se stává daňovým bonusem.
Paní XY bude mít čistou mzdu na účet 24781 Kč (26000 Kč – 1170 Kč – 1846 Kč + 1797 Kč). Čistá mzda se tak příliš neliší od hrubé mzdy. Důvodem je právě nízká hrubá mzda a nárok na daňový bonus.
Závěrem
I při práci na zkrácený úvazek lze uplatňovat daňové zvýhodnění na děti, podmínkou je podpis prohlášení k dani. Na doplnění uvádím, že při případné práci pro dva zaměstnavatele současně lze mít prohlášení k dani podepsáno pouze u jednoho z nich. V žádném měsíci není možné uplatňovat daňové zvýhodnění na dvě děti současně.