Milan: Za tři roky budu odcházet do důchodu. Měl jsem vždy nadprůměrné příjmy. Zajímalo by mě, kdy je možné mít důchod třicet tisíc. Jaké člověk musel mít příjmy a tak? A jak vysoký může být maximální důchod?

Částka starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění, tj. získané době pojištění a výši rozhodných příjmů. Vzhledem k tomu, že je při výpočtu starobního důchodu významně zastoupen i prvek solidarity, např. stejnou částkou základní výměry důchodu pro všechny občany a redukcí osobního vyměřovacího základu, tak je výpočet starobního důchodu výhodnější pro lidi s nižšími příjmy než pro lidi s vyššími příjmy.

Výhodnější výpočet důchodu při nižších příjmech

Náhradový poměr s vyšší mzdou postupně klesá. To znamená, že poměr přiznaného důchodu vůči průměrné mzdě za odpracované roky se s vyšší mzdou snižuje. Např. při získání doby pojištění v rozsahu 44 let činí starobní důchod při průměrné mzdě ve výši 30000 Kč částku 19814 Kč, náhradový poměr činí 66 % (19814 Kč: 30000 Kč). Při průměrné mzdě ve výši 60000 Kč a získané době pojištění v rozsahu 44 let je starobní důchod 24962 Kč, náhradový poměr je 42 % (24962 Kč: 60000 Kč).

Důchod může být 30 000 Kč

V roce 2025 může být přiznán řádný starobní důchod ve výši 30000 Kč. V přiložené tabulce Vám pro názornost uvádíme varianty, kdy tomu tak bude. Dobu pojištění ve všech případech počítáme 47 let, tedy vysokou dobu pojištění. Částku starobního důchodu máme vypočtenu i při výchovném, které činí 503 Kč na každé dítě.

Při uplatnění výchovného na děti, na které mají v naprosté většině případů nárok ženy, je možné mít průměrnou mzdu za odpracované roky výrazně nižší. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2025 se průměrná mzda za odpracované roky (tzv. osobní vyměřovací základ) vypočítává z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2024. Dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.

Výpočty starobního důchodu při 47 letech pojištění

Průměrná mzda Výchovné (počet dětí) Starobní důchod 79 930 Kč 0 30 000 Kč 77 188 Kč 1 30 000 Kč 74 440 Kč 2 30 000 Kč 71 700 Kč 3 30 000 Kč 68 955 Kč 4 30 000 Kč

Při získání doby pojištění nižší, než je uvedených 47 let, by musela být průměrná mzda za odpracované roky značně vyšší, aby byl důchod 30000 Kč. Např. bez nároku na výchovné a získání doby pojištění v rozsahu 44 let by musela průměrná mzda být 89357 Kč.

Maximální výpočtový základ

Při výpočtu starobního důchodu se osobní vyměřovací základ započítává do částky 20486 Kč ze 100 % a v rozmezí od 20486 Kč do 186228 Kč z 26 %. K částce osobního vyměřovacího základu nad 186228 Kč se při výpočtu nepřihlíží, čímž je nepřímo stanoven maximální výpočtový základ (tj. osobní vyměřovací základ po redukci). Při výpočtu starobního důchodu v roce 2025 nemůže být výpočtový základ vyšší než 63579 Kč. Následně závisí maximální částka starobního důchodu na výchovném k důchodu a počtu odpracovaných let. Např. při získání doby pojištění v rozsahu 45 let činí maximální starobní důchod bez nároku na výchovné 47576 Kč.

Závěrem

Měsíční důchod 30000 Kč a více mají v Česku pouze lidé s poměrně vysokými příjmy a vysokou dobou pojištění, jak jsme si názorně vypočítali. Průměrný starobní důchod v březnu letošního roku činil 21052 Kč.

TIP: Kalkulačka starobního důchodu

Petr Gola