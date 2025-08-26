Kdy mohou čerpat mateřskou tatínci?
V praxi samozřejmě mnohem častěji čerpají mateřskou maminky. V některých případech mohou na mateřskou nastoupit i tatínci. Vždy však až po uplynutí šestinedělí. Jaká pravidla platí ohledně mateřské pro tatínky?
Pro přiznání mateřské musí pochopitelně i otec splnit zákonné podmínky, tj. získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 270 dní v posledních dvou letech a současně musí být účasten na pojištění v den nástupu na mateřskou. Podnikatelé a živnostníci musí kromě minimální doby pojištění v rozsahu alespoň 270 dní v posledních dvou letech splnit i podmínku účasti na dobrovolném nemocenském pojištění alespoň po dobu 180 dnů v posledním roce přede dnem nástupu na mateřskou.
Nejčastější důvod mateřské pro tatínky
Nástup na mateřskou volí většinou páry, kde matka dítěte má značně vyšší příjem než otec dítěte a povaha její práce ji umožňuje návrat do práce již po šestinedělí a navíc může a chce do práce takto brzy nastoupit, v takovém případě totiž z důvodu mateřství dochází k nižšímu poklesu souhrnného rodinného příjmu.
Bez písemné dohody to nejde
Otec má nárok na mateřskou pouze v případě sepsání písemné dohody s matkou dítěte, zpravidla přímo na Okresní správě sociálního zabezpečení. K nástupu na mateřskou dochází vždy až od sedmého týdne od narození dítěte. Během šestinedělí má však otec dítěte nárok na dvoutýdenní otcovskou. Po vyčerpání mateřské již náleží rodičovský příspěvek, který je dávkou státní sociální podpory a žádá se o něj na úřadu práce.
Otcovská a mateřská dovolená dle zákoníku práce
V § 195a zákoníku práce jsou upraveny podmínky ohledně otcovské dovolené. V předmětném paragrafu je uvedeno, že v souvislosti s narozením dítěte a péčí o ně je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci otcovskou dovolenou, přičemž otcovská dovolená přísluší zaměstnanci po dobu poskytování dávky otcovské poporodní péče podle zákona o nemocenském pojištění. Dle § 196 zákoníku práce následně platí, že k prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci na jeho písemnou žádost rodičovskou dovolenou, a to v rozsahu, o jaký požádá, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let. Dle § 198 zákoníku práce následně platí, že mateřskou, otcovskou a rodičovskou dovolenou jsou zaměstnankyně a zaměstnanec oprávnění čerpat současně.
