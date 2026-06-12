Konsolidace půjček: Kdy se vyplatí a kdy ne?
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Máte u různých institucí hned několik různých půjček a splácíte měsíčně vysoké částky? Můžete být exemplárním případem člověka, kterému se sloučení jednotlivých půjček v jednu větší u jedné instituce náramně vyplatí. Samozřejmě to neplatí vždy a pro každého, ale právě o tom je následující článek.
Najdete zde informace o tom, kdy se sloučení půjček neboli tzv. konsolidace vyplatí a kdy naopak nikoliv, na co si dát pozor a také praktický příklad, na kterém bude fungování konsolidace vysvětleno. Skvělým nástrojem může být také platforma Credano a její online kalkulačka konsolidace, kde si můžete snadno spočítat, o kolik peněz měsíčně nesloučením svých půjček přicházíte.
Koho se konsolidace týkají a jak fungují
Sloučení půjček je směřováno jako služba pro klienty, kteří mají několik drahých půjček či kreditních karet, na které splácí vysoké úroky. Většinou se může jednat o úvěry od různých finančních institucí, které mají jinak nastavená pravidla. Po provedení konsolidace budete mít místo více půjček pouze jednu větší, kterou budete splácet pouze u jedné banky.
Sloučení půjček ve skutečnosti probíhá velmi jednoduše – všechny zvolené či vybrané půjčky u různých institucí se převedou pod jednu banku a vytvoří se jeden nový úvěr. Díky sloučení několika dražších půjček s vysokým úrokem můžete získat úrok nižší a měsíčně tak ušetřit až tisíce korun. To ovšem neplatí v každém případě – pozor na detaily.
Pokud tedy máte několik různých úvěrů a chcete snížit své měsíční náklady nebo mít větší přehled o tom, kolik vlastně dlužíte, sloučení půjček v jednu je logickým krokem, který vám kromě nervů může ušetřit také dost peněz.
Kdy se konsolidace vyplatí
Pokud máte několik úvěrů u různých poskytovatelů a ztrácíte přehled o tom, kolik kde vlastně dlužíte, konsolidace půjček může být skvělým nástrojem ke zpřehlednění vaší úvěrové situace. Převedením všech půjček do jedné větší půjčky získáte větší přehled nad tím, kolik dlužíte a vaše měsíční splátka se z několika srazí na jednu, což je rozhodně mnohem přehlednější.
Půjčky u více různých poskytovatelů bývají často zatíženy platbou zbytečných poplatků, kterými je každá půjčka podmíněna. Konsolidací v jedinou novou půjčku vám odpadne placení toho stejného poplatku několika různým bankám. Poplatek budete platit pouze za novou konsolidovanou půjčku a za všechny původní již ne.
Pokud jste úvěry uzavřeli v tíživé situaci za nevýhodných podmínek, konsolidace vám může pomoci nabídkou nižšího celkového úroku. To vám ušetří peníze z celkové splacené částky, což se rozhodně vyplatí úplně každému.
Konsolidace půjček také téměř vždy vede ke snížení celkové částky, kterou budete měsíčně splácet. Je to díky kombinaci eliminování poplatků za jednotlivé půjčky u různých institucí stejně jako poskytnutí výhodnějšího úvěru. Dávejte si však pozor na to, na jak dlouhou dobu bude nově konsolidovaná půjčka nastavena.
Kdy se konsolidace nevyplatí
Mnohdy se může stát, že vám finanční instituce při nabízené konsolidaci sice sníží měsíční splatnou částku, ale dobu splácení vám naopak o několik měsíců či dokonce let prodlouží. To sice znamená, že budete měsíčně splácet méně, ale v celkovém horizontu splátky zaplatíte dohromady více než předtím. Proto je vždy velmi důležité důkladně si prostudovat detaily nabízeného sloučení půjček.
Ne všechny úvěry lze snadno zkonsolidovat, jelikož starší půjčky mohou být zatíženy vyššími poplatky za jejich předčasné splacení. V tomto případě je nutno tyto náklady nejdříve odečíst od celkové úspory a výsledek pak porovnat s tím, kolik momentálně splácíte. Ne vždy se to vyplatí a může se stát, že u některých půjček je jejich konsolidace naopak značně nevýhodná a museli byste tak platit více, než kolik v současnosti platíte.
Konsolidace půjček často nebývá finančními institucemi schválena lidem, kteří mají záznam v registru dlužníků, ať už se jedná o insolvenci či exekuci. U takovýchto dlužníků totiž není jasné, že budou schopni konsolidovanou půjčku splácet a pro banku se tak jedná o značné riziko, do kterého se jí nevyplatí chodit.
Příklad konsolidace půjček za využití kalkulačky Credano
Skvělým nástrojem pro jednoduchý přibližný výpočet konsolidace vašich půjček je online kalkulačka konsolidace na platformě Credano, kde najdete také spoustu dalších užitečných informací o půjčkách. Můžete zde také porovnávat nabídky různých poskytovatelů a vybrat si ty nejlepší nabídky z celé České republiky.
Jako příklad výhodné konsolidace můžeme uvést tři úvěry ve výši 10 tisíc, 150 tisíc a 65 tisíc s jednotlivým RPSN 18, 22 a 20%. Tyto tři půjčky v celkové výši 225 tisíc korun jsou zatíženy měsíčními splátkami 500, 4500 a 1000 Kč.
Při konsolidaci těchto tří půjček v jednu novou, s novou úrokovou sazbou 10% na dobu 84 měsíců se vaše měsíční splátka sníží z 6 tisíc měsíčně na pouhých 3735 Kč. Nová celková splatná částka bude činit 313740 Kč a vy tak při konečném splacení nového úvěru ušetříte dokonce necelých 90 tisíc korun.
Konsolidace tedy zde nepřináší pouze snížení měsíční splátky, ale díky snížení úroku a poplatků také snížení celkové splatné částky. Při sloučení půjček dochází k předčasnému zaplacení původních půjček, přičemž zákon jejich poskytovatelům udává, že mohou požadovat náhradu za pouze tzv. účelně vynaložené náklady, které s předčasným splacením přímo souvisí. Vyhnete se tak platbě zbytečných poplatků.
Podle standardních postupů a bankovních regulací se maximální splatnost nové půjčky nemůže prodloužit o více než 24 měsíců, ale i přesto si radši pořádně zkontrolujte, jestli se vám nově zkonsolidovaná půjčka opravdu vyplatí.
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