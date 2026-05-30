Poradna: Plánovaný odchod do předčasného důchodu a příjem z nájmu
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 993×
Dita: Uvažuji o odchodu do předčasného důchodu, protože je toho na mě v práci už jednoduše moc. Mám však pravidelný příjem z nájmu bytu po rodičích. Jak se slučuje příjem z nájmu s předčasným důchodem? Jak budu zdaňovat?
Jestliže Vám do dosažení řádného důchodového věku chybí méně než tři roky a získala jste dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let, potom můžete nyní odejít do předčasného důchodu kdykoliv. Termín odchodu do předčasného důchodu je však vhodné dobře naplánovat, protože krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, takže je dobré si pohlídat termín, aby kvůli pár dnům nebylo krácení za předčasnost zbytečně vyšší.
Související
Příjem z nájmu není omezen
Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění. Pokud by předčasný důchodce takový příjem měl, tak mu po dobu výkonu takové činnosti nenáleží výplata předčasného důchodu. Z příjmu z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmů se však sociální pojištění neplatí bez ohledu na výši příjmu, takže můžete mít bez problémů současně příjem formou předčasného důchodu a příjmů z nájmu. Současně však neznamená pobírání předčasného důchodu nějaké daňové zvýhodnění nebo zjednodušení. Příjem z nájmu budete muset zdaňovat, i když Vám bude přiznán předčasný důchod.
Daňové přiznání
Jestliže jste již měla příjem z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmů i v minulých letech, tak již máte daňové zkušenosti. Pokud byl např. za rok 2025 tento příjem z nájmu vyšší než 20000 Kč, tak jste si musela sama vyplnit a odevzdat daňové přiznání a daňové záležitosti za Vás nemohl provést Váš zaměstnavatel prostřednictvím ročního zúčtování daně. Daňové přiznání budete podávat, i když budete v předčasném důchodu. Výhodou příjmu z nájmu je, že se z něj neplatí sociální a zdravotní pojištění, takže celkové zdanění je oproti příjmům ze zaměstnání nižší.
Daňová sleva na poplatníka
V podávaném daňovém přiznání kvůli příjmům z nájmu uplatníte slevu na poplatníka, tak jako ostatní daňoví poplatníci. Za rok 2026 činí sleva na poplatníka 30840 Kč. Tato sleva se uplatňuje ve stejné výši bez ohledu na status daňového poplatníka, strukturu zdanitelných příjmů nebo počet měsíců výdělečné činnosti. Z důvodu čerpání slevy na poplatníka je roční daň z příjmů nulová až do ročního daňového základu ve výši 205600 Kč, protože vypočtenou daň z příjmů sníží právě sleva na poplatníka do nuly. Kvůli příjmům z nájmu se vyplňuje příloha číslo dva daňového přiznání, ale na tuto skutečnost jste pravděpodobně již zvyklá z minulých let.
Jak zjistíte daňový základ?
Dílčím daňovým základem z nájmu je rozdíl mezi příjmy a výdaji, přičemž výdaje je možné uplatnit ve skutečné výši nebo 30% výdajovým paušálem. S obdrženým státním důchodem nebudete mít žádné starosti, neboť roční státní důchod je osvobozen od daně z příjmů až do 36násobku minimální mzdy, což je např. za rok 2026 do částky 806400 Kč. Takto vysoký předčasný důchod nemůže být v roce 2026 přiznán.
Závěrem
Případný odchod do předčasného důchodu nebude mít žádný negativní vliv na Vaše příjmové možnosti z nájmu. Souběh předčasného důchodu a příjmu z nájmu je možný. Přiznání předčasného důchodu Vás však nezbaví daňových povinností a příjem z nájmu budete muset zdaňovat. Zdanění je však příznivé, sociální a zdravotní pojištění se neplatí. Při nižším daňovém základu se neplatí dokonce ani daň z příjmů.
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu s nižším krácením