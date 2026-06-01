Poradna: Mohu dostávat současně důchod a nemocenskou?
Dalibor: Jsem v důchodu a stále pracuji. Nyní jsem nemocný. Budu mít jako důchodce nárok na nemocenskou? Pokud ano, tak za jakých podmínek? Jak by se nemocenská vypočítávala?
Nárok na nemocenskou mají pouze zaměstnanci, kteří jsou účastni na pojištění. Práce na klasickou pracovní smlouvu (i na zkrácený úvazek) tuto podmínku splňuje. V případě zaměstnání na některou z pracovních dohod je nutné, aby hrubá měsíční odměna byla dostatečně vysoká, zjednodušeně řečeno nad limit pro placení sociálního pojištění.
Pouze na doplnění uvádím, že limit pro neplacení sociálního pojištění je stejně vysoký jako limit pro neplacení zdravotního pojištění. Z dohody o provedení práce se neplatí v letošním roce sociální pojištění, když je hrubá měsíční odměna 11999 Kč a méně, a z dohody o pracovní činnosti se neplatí sociální pojištění, jestliže je hrubá měsíční odměna 4499 Kč a méně.
Platíte pojištění v zaměstnání?
Jestliže ze své hrubé mzdy nebo hrubé odměny odvádíte nemocenské pojištění, potom máte nárok na nemocenskou, i když již pobíráte starobní důchod. Na vysvětlení však uvádím, že předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, který zakládá účast na pojištění. Pokud by předčasný důchodce takový příjem měl, tak by mu po dobu výkonu takového zaměstnání nebo do dosažení řádného důchodového věku, podle toho, co nastane dříve, nenáležela výplata předčasného důchodu.
To zjednodušeně řečeno znamená, že až do dosažení řádného důchodového věku nemohou předčasní důchodci dostávající předčasný důchod na účet pobírat nemocenskou v případě nemoci, protože mohou vykonávat pouze zaměstnání nezakládající účast na pojištění, tj. pracovat na pracovní dohody s odměnou do limitu.
Výše sociálního pojištění v důchodu
Řádní starobní důchodci mají nárok na významnou slevu na sociálním pojištění, když místo standardních 7,1 % odvádí pouze 0,6 %. Sleva na sociálním pojištění činí 6,5 %, což např. u hrubé mzdy ve výši 40000 Kč činí 2600 Kč. Při stejné hrubé mzdě mají zaměstnanci pobírající řádný starobní důchod vyšší čistou mzdu než zaměstnanci v předdůchodovém věku, kteří uplatňují rovněž pouze základní daňovou slevu na poplatníka. S ohledem na nemocenskou je pro řádné starobní důchodce důležité, že platí na pojištění zmíněných 0,6 %, což je právě podíl nemocenského pojištění.
Omezení nemocenské na 70 dní
Řádní starobní důchodci mají sice nárok na nemocenskou, ale po dobu nejvýše 70 kalendářních dní a nejdéle do dne, jímž skončila doba zaměstnání. Nemocenská je tedy pro řádné starobní důchodce značně omezena délkou. Samotný výpočet nemocenské je stejný pro lidi v předdůchodovém věku i v důchodovém věku. Z důvodu pobírání starobního důchodu nedochází k žádnému znevýhodnění při výpočtu nemocenské. Nemusíte mít obavy, že byste měl nižší nemocenskou oproti ostatním zaměstnancům.
Závěrem
Pobírat současně řádný starobní důchod a nemocenskou je možné. Podmínkou je výkon zaměstnání v řádném důchodovém věku, ze kterého se platí nemocenské pojištění. Vzhledem k tomu, že předčasní důchodci si mohou ke svému pobíranému předčasnému důchodu na účet přivydělat pouze na pracovní dohody s odměnou do limitu, tak to zjednodušeně znamená, že předčasní důchodci nemohou nemocenskou dostávat na účet. Řádní starobní důchodci však mohou nemocenskou pobírat maximálně 70 dní.