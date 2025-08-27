Daňové zvýhodnění značně zvyšuje čistou mzdu
Vždy jeden z rodičů může při výpočtu čisté měsíční mzdy, kterou dostává na účet, uplatnit daňové zvýhodnění na děti. V praxi jsou to často otcové, protože začínají daňové zvýhodnění na děti uplatňovat již v období, kdy matka pobírá pouze rodičovský příspěvek a nemá rozhodný příjem, kde by mohla daňové zvýhodnění uplatnit. O kolik je vyšší čistá mzda kvůli daňovému zvýhodnění na děti?
Měsíční částka daňového zvýhodnění činí 1268 Kč na první dítě, 1860 Kč na druhé dítě a 2320 Kč na třetí a další dítě. V případě, že je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak náleží daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši. Poprvé je možné uplatnit daňové zvýhodnění za měsíc, kdy se dítě narodilo, nejdéle potom při splnění podmínky nezaopatřenosti do 26 let věku dítěte.
OSVČ uplatní daňové zvýhodnění za celý rok
Zaměstnanci si mohou daň z příjmu snižovat díky daňovému zvýhodnění již při výpočtu měsíční čisté mzdy, osoby samostatně výdělečně činné až za celý kalendářní rok v daňovém přiznání. Jestliže se daňové zvýhodnění na dětí uplatňuje za všech 12 kalendářních měsíců, potom činí dle § 35c zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. 15204 Kč na první dítě, 22320 Kč na druhé dítě a 27840 Kč na třetí a další dítě. Na dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P náleží daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši.
Jak se liší čistá mzda při čerpání daňového zvýhodnění?
V přiložené tabulce níže máme vypočtenu čistou mzdu, kterou obdrží zaměstnanec za vykonanou práci od svého zaměstnavatele na svůj bankovní účet, jestliže jeho hrubá měsíční mzda činí 52000 Kč. V prvním případě má zaměstnanec nárok pouze na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč a ve druhém případě čerpá zaměstnanec nejenom slevu na poplatníka, ale i daňové zvýhodnění na dvě děti v celkové částce 3127 Kč (1267 Kč + 1860 Kč).
Z tabulky názorně vidíme, že čistá mzda se liší právě o částku daňového zvýhodnění. Rozdílný je tedy pouze výpočet daně z příjmu. Na výpočet sociálního a zdravotního pojištění nemá výchova dětí vliv.
|Text
|Bezdětný zaměstnanec
|Zaměstnanec se dvěma dětmi
|Hrubá mzda
|52000 Kč
|52000 Kč
|Sociální pojištění
|3692 Kč
|3692 Kč
|Zdravotní pojištění
|2340 Kč
|2340 Kč
|Daň z příjmu
|7800 Kč
|7800 Kč
|Sleva na poplatníka
|2570 Kč
|2570 Kč
|Daňové zvýhodnění
|0 Kč
|3127 Kč
|Záloha na dani z příjmu
|5230 Kč
|2103 Kč
|Čistá mzda na účet
|40738 Kč
|43865 Kč
