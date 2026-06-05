Poradna: Začnu v předdůchodu pracovat, budu mít slevu na daních?
štítky Daně Pojištění čtení na 3 minuty | přečteno 136×
Marta: Do předdůchodu jsem původně odešla, protože jsem už nechtěla pracovat a současně jsem nechtěla předčasný důchod. Po třech měsících jsem si však odpočinula a navíc jsem dostala dobrou pracovní nabídku na méně náročnou práci, než jsem měla před odchodem do předdůchodu. Budu moci navíc pracovat na zkrácený úvazek. Zajímalo by mě, kolik jako předdůchodce ušetřím na daních? Můžete mi udělat nějaký výpočet, třeba u 38000 Kč.
V předdůchodu se pobírají vlastní naspořené peníze na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření, takže předdůchodci nejsou ve své výdělečné činnosti nikterak omezeni, protože nedostávají důchod od státu. Omezení výdělečné činnosti platí pouze pro předčasné důchodce, a to do dosažení řádného důchodového věku. Po dosažení řádného důchodového věku mohou mít i předčasní důchodci libovolný příjem. Do dosažení řádného důchodového věku nemohou mít předčasní důchodci, pokud chtějí stále pobírat předčasný důchod na účet, příjem, ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění. Vy jste v předdůchodu, takže můžete pracovat i na pracovní smlouvu a výše mzdy není nijak limitována.
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Sleva na sociálním pojištění pro řádné starobní důchodce
Legislativou je podporována výdělečná činnost v řádném starobním důchodu, když řádní starobní důchodci mají nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 % z hrubé mzdy. Místo standardních 7,1 % odvádí pracující řádní starobní důchodci 0,6 % na sociálním pojištění. Při hrubé mzdě 38000 Kč zaplatí řádní starobní důchodci oproti ostatním zaměstnancům méně na sociálním pojištění o 2470 Kč. Předdůchodci však nemají na slevu na sociálním pojištění nárok. Nárok na slevu na sociálním pojištění mají pouze řádní starobní důchodci.
Výpočet čisté mzdy při hrubé mzdě 38000 Kč
Při hrubé mzdě 38000 Kč budete platit na sociálním pojištění 7,1 % z hrubé mzdy, na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy a sazba daně z příjmu bude 15 %. Vypočtenou daň z příjmu však sníží sleva na poplatníka ve výši 2570 Kč, na kterou mají nárok všichni zaměstnanci s podepsaným prohlášením k dani, tedy i předdůchodci.
- Z hrubé mzdy Vám tedy bude sraženo sociální pojištění 2698 Kč (38000 Kč × 7,1 %) a zdravotní pojištění ve výši 1710 Kč (38000 Kč × 4,5 %).
- Daň z příjmu činí 5700 Kč (38000 Kč × 15 %), po odpočtu slevy na poplatníka je výsledná daň z příjmu 3130 Kč.
- Při hrubé mzdě 38000 Kč a podepsaném prohlášení k dani tak činí čistá mzda na účet 30462 Kč (38000 Kč – 2698 Kč – 1710 Kč – 3130 Kč).
Stejnou čistou mzdu mají i ostatní zaměstnanci v předdůchodovém věku, kteří uplatňují pouze základní daňovou slevu na poplatníka. Vyšší čistou mzdu mají např. rodiče uplatňující daňové zvýhodnění na děti (může uplatnit pouze jeden z rodičů).
Neprovádí se dopočet do minima
Jedinou „daňovou“ výhodou pro předdůchodce je neuplatňování dopočtu do minima při výpočtu zdravotního pojištění, protože předdůchodci jsou současně státními pojištěnci pro účely zdravotního pojištění. Tato výhoda se však vztahuje pouze na předdůchodce pracující na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou nižší než minimální mzda platná pro práci na plný úvazek. Při hrubé mzdě 38000 Kč není pro pracující předdůchodce žádná „daňová“ výhoda oproti ostatním zaměstnancům.
Závěrem
Na rozdíl od předčasných důchodců nejste ve výdělečné činnosti nikterak omezena. Při zvolené hrubé mzdě 38000 Kč byste měla stejné zdanění jako ostatní zaměstnanci. Čerpání předdůchodu Vám nepřinese žádnou speciální daňovou úlevu.