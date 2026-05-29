Poradna: Mám jít do předčasného důchodu, nebo ještě hledat práci?
Monika: Dostala jsem v zaměstnání výpověď pro nadbytečnost. Do normálního důchodu mám necelé tři roky. Má cenu si hledat ještě novou práci, nebo mám rovnou odejít do předčasného důchodu? V současném zaměstnání jsem byla dvacet let, takže nevím, jakou mám šanci si něco najít.
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, takže dle zaslaných údajů můžete do předčasného důchodu nyní odejít již kdykoliv, protože věkovou podmínku splňujete. Před případným odchodem do předčasného důchodu Vám však jednoznačně doporučuji evidovat se na úřadu práce a vyčerpat podporu v nezaměstnanosti. Odcházet ihned po uplynutí dvouměsíční výpovědní lhůty do předčasného důchodu by pro Vás nebylo výhodné. Krácení u předčasného důchodu by bylo ve Vašem případě zbytečně vysoké.
Co Vám přinese evidence na úřadu práce?
Lidé starší 57 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců, přičemž samotný výpočet podpory v nezaměstnanosti je v roce 2026 výhodnější, než tomu bylo v loňském roce. Navíc se evidence na úřadu práce po dobu, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, započítává do doby pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu jako náhradní doba pojištění (z 80 %). Během evidence na úřadu práce tak nebudete bez finančních prostředků, snížíte si krácení za předčasnost a současně si zvýšíte dobu pojištění.
Kdy nejdříve do předčasného důchodu?
Z výše uvedeného je vhodné odejít do předčasného důchodu až po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že máte nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců, tak máte poměrně dlouhou dobu na hledání nového zaměstnání, jestliže chcete stále pracovat. I když je situace na trhu práce pro lidi v předdůchodovém věku složitá, tak pořád máte samozřejmě šanci najít zajímavé pracovní uplatnění odpovídající Vašemu zaměření a zkušenostem. Samozřejmě hodně závisí na Vašich znalostech, dovednostech a pracovních zkušenostech. Při hledání práce je vhodné se obrátit na rodinné příslušníky, známé a kamarády, jestli o něčem nevědí, ať už přímo u nich ve firmě nebo v okolí. Osobní kontakt a doporučení je velmi přínosné.
Termín odchodu do předčasného důchodu
Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, proto i pouze několik dní může hrát roli a termín odchodu do předčasného důchodu se vyplatí správně naplánovat, aby nebylo krácení zbytečně vyšší kvůli pár dnům. Výši státního důchodu (řádného i předčasného) ovlivňuje získaná doba pojištění, přičemž roky pojištění se počítají v celých ukončených letech. Jestliže je možnost lehce pozdějším odchodem do předčasného důchodu ukončit další celý rok pojištění, tak je to opět s ohledem na měsíční částku důchodu přínosné.
Závěrem
Z formulace dotazu předpokládám, že byste stále ještě chtěla pracovat a obdrženou výpověď neberete automaticky jako konec Vaší výdělečné činnosti. Věřím, že pozitivním přístupem se Vám podaří nové zajímavé zaměstnání najít. Na hledání nového zaměstnání budete mít až 11 měsíců, což je maximální možná podpůrčí doba u podpory v nezaměstnanosti pro lidi starší 57 let. Okamžitý odchod do předčasného důchodu by pro Vás nebyl výhodný a během nároku na podporu v nezaměstnanosti budete mít čas hledat nové pracovní uplatnění. Do předčasného důchodu případně odejdete po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti, čímž si zaručíte vyšší měsíční důchod.
