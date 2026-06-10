Poradna: Jak moc mi nepojištěný rok sníží předčasný důchod?
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Gabriela: Za měsíc mi skončí nárok na podporu v nezaměstnanosti. Do předčasného důchodu budu moci odejít až za rok. Pravděpodobnost, že najdu práci, je nyní malá. O kolik mi sníží důchod nepojištěný rok? Zatím se mi to nikdy nestalo a vždy jsem pracovala.
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Vzhledem k tomu, že jste v minulosti vždy pracovala, měla byste potřebnou minimální dobu pojištění splnit.
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Osobní vyměřovací základ
Pokud budete odcházet do předčasného důchodu v roce 2027, tak se Vám osobní vyměřovací základ (průměrná důchodová mzda) bude vypočítávat z rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2026.
Pokud v daném období neplyne žádný rozhodný příjem a ani se dané období nepočítá jako vyloučená doba pojištění, každá mezera v pojištění snižuje měsíční důchod, neboť se osobní vyměřovací základ rozmělní. Vzhledem k tomu, že při výpočtu starobního důchodu v roce 2027 se bude osobní vyměřovací základ vypočítávat za 41 rozhodných let, případná roční mezera v pojištění sníží (rozmělní) osobní vyměřovací základ relativně málo, např. u průměrné mzdy by to bylo o necelé 2,5 %. To však není Váš případ, jak si vysvětlíme níže.
Evidence na úřadu práce jako náhradní doba pojištění
V důchodové legislativě hraje důležitou roli náhradní doba pojištění a vyloučená doba pojištění. Náhradními dobami pojištění jsou období, kdy z činnosti neplyne příjem podléhající sociálnímu pojištění, a přesto tato období zvyšují celkovou dobu pojištění ovlivňující výši státního důchodu. Mezi náhradní doby pojištění přitom patří i evidence na úřadu práce, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti.
Evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se jako náhradní doba pojištění započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se toto období hodnotí zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku. Pokud jste vždy pracovala a na úřadu práce jste až nyní, tak se Vám i následující období na úřadu práce bez nároku na podporu v nezaměstnanosti bude započítávat pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění (z 80 %).
Vy si osobní vyměřovací základ nesnížíte
Vyloučené doba pojištění jsou období, která se při výpočtu osobního vyměřovacího základu vyloučí a zjednodušeně řečeno „chrání“ jeho výpočet. Mezi vyloučené doby pojištění přitom patří právě i evidence na úřadu práce, která se započítává jako náhradní doba pojištění. Nulový rozhodný příjem v tomto období tak zjednodušeně nemá negativní vliv na výpočet průměrné důchodové mzdy (osobního vyměřovacího základu), protože se toto období vyloučení a průměrná důchodová mzda se tak vypočítá z ostatních rozhodných příjmů.
Závěrem
V dotazu uvádíte, že jste vždy pracovala. Současná nezaměstnanost tak zjednodušeně řečeno nebude mít vliv na výši státního důchodu, protože se Vám bude počítat jako náhradní doba pojištění i vyloučená doba pojištění. Záleží samozřejmě, jakou dobu pojištění v celých letech získáte, neboť evidence na úřadu práce se Vám jako náhradní doba pojištění bude počítat z 80 %.
Nepříjemné samozřejmě bude, že až do dosažení věku pro odchod do předčasného důchodu nebudete mít žádný příjem, protože jste již podporu v nezaměstnanosti vyčerpala. Zdali splňujete podmínky pro přiznání sociálních dávek, to je vhodné si pečlivě zjistit a případně si o ně požádat. Pokud by se Vám však podařilo najít nějakou práci, i za cenu nižší mzdy nebo zkráceného úvazku, tak by to pro Vás bylo samozřejmě lepší, protože do předčasného důchodu můžete odejít, jak píšete, až za rok.
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu s nižším krácením