Poradna: Pronájem zděděného bytu a daně
štítky Daně Osobní finance čtení na 3 minuty | přečteno 786×
Jiří: Studuji třetím rokem na vysoké škole, nyní jsem zdědil po otci menší byt. Byt budu pronajímat, protože studuji v Praze. Jaké budu muset platit daně? Budu mít nějakou výhodu jako student?
Příjem z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmů mohou mít pochopitelně i studenti. V dotazu nepíšete, zdali máte nějaký příjem ze zaměstnání při studiu, či nikoliv. Pokud budete mít pouze zdanitelný příjem z nájmu, tak si budete muset podat daňové přiznání, jestliže bude tento příjem vyšší než 50000 Kč.
Související
Pojistné se z nájmu neplatí
Pozitivní zprávou pro Vás je, že z příjmu z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmů se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění, a to bez ohledu na výši ročního příjmu z nájmu. Zdanění příjmu z nájmu je tak výhodnější než zdanění příjmu ze závislé činnosti nebo zdanění příjmu ze samostatné výdělečné činnosti.
Výdaje? Skutečná výše, nebo paušální výdaje
Daňový základ z nájmu tvoří příjmy ponížené o související výdaje, přičemž výdaje je možné uplatnit ve skutečné výši, nebo 30% výdajovým paušálem. Daň z příjmů se bude pochopitelně platit z daňového základu. V daňovém přiznání uplatníte roční slevu na poplatníka ve výši 30840 Kč, bez ohledu na další daňové okolnosti. Sleva na poplatníka se poměrně nekrátí v závislosti na počtu měsíců, po které zdanitelný příjem plynul. Nárok na slevu na poplatníka vzniká i pro pouze pasivní příjmy.
Nulové zdanění: Do 205600 Kč
Při uplatnění základní daňové slevy na poplatníka ve výši 30840 Kč je roční daň z příjmů nulová až do daňového základu ve výši 205600 Kč, protože v těchto případech sníží sleva na poplatníka vypočtenou daň z příjmů až do nuly. Jestliže budete mít za rok 2026 pouze příjem z nájmu, tak nebudete při uplatnění 30% výdajového paušálu platit daň z příjmů až do ročního příjmu ve výši cca 293000 Kč.
Praktický příklad
Student XY bude mít za rok 2026 pouze příjem z nájmu ve výši 293000 Kč. Výdaje uplatní 30% výdajovým paušálem. Daňový základ tak činí 205100 Kč (293000 Kč – (293000 Kč × 30 %)). Roční daň z příjmů je 30765 Kč (205100 Kč × 15 %). Sleva na poplatníka sníží daň z příjmů do nuly. Přestože nebude student XY platit z nájmu žádnou daň z příjmů, musí za rok 2026 vyplnit a odevzdat daňové přiznání.
Přivýdělek k zaměstnání
Na doplnění uvádím, že kdybyste si během studia přivydělával na zkrácený úvazek, tak byste nemohl při ročním příjmu z nájmu nad 20000 Kč (posuzuje se pouze příjem) požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně a musel byste si sám podat daňové přiznání. Do daňového přiznání se pochopitelně uvádějí všechny zdanitelné příjmy, tedy ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, z nájmu i ostatní zdanitelné příjmy. Pro příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) je nutné mít potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele.
Závěrem
Příjem z nájmu budete zdaňovat, i když jste student. Výjimkou by byla situace, kdy nemáte žádné jiné zdanitelné příjmy a roční příjem z nájmu by byl do 50000 Kč – v takovém případě byste neměl žádné daňové starosti. Pravděpodobně však budete mít vyšší roční příjem a budete vyplňovat daňové přiznání. Výhodou příjmu z nájmu je nižší zdanění oproti aktivním příjmům ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti. V daňovém přiznání uplatníte základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 30840 Kč stejně jako ostatní daňoví poplatníci, výdaje můžete uplatnit 30% výdajovým paušálem a tím daňovou administrativu zjednodušit.