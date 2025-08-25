Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Jak vysoká je otcovská a kdy se čerpá?

Tatínci splňující podmínku pojištění mají nárok na dvoutýdenní otcovskou. Jak se otcovská vypočítává a kdy se na ni nastupuje?

Otcovská je dávkou nemocenského pojištění, takže pro její přiznání musí tatínek splnit zákonné podmínky, stejně jako tomu je u ostatních nemocenských dávek. V praxi to znamená, že nezaměstnaní tatínci nemohou placenou nemocenskou dostat. Otcovská se pobírá dva týdny, a to během šestinedělí.

Účast na pojištění je nutností

Základní podmínkou pro přiznání otcovské je totiž účast na pojištění. Tato podmínka je splněna i při práci na zkrácený úvazku. Podnikatelé a živnostníci mají na otcovskou nárok, když splňují účast na dobrovolném nemocenském pojištění alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících nástupu na otcovskou.

Výpočet otcovské v roce 2025

Částka dvoutýdenní otcovské závisí na předchozím rozhodném příjmu. Čím vyšší příjmy, tím vyšší otcovská. Vzhledem k tomu, že při výpočtu otcovské, se denní vyměřovací základ redukuje, tak náhradový poměr mají otcové s nižším příjmem vyšší než otcové s vyšším příjmem.

Praktický příklad

Pan Miroslav má průměrnou hrubou mzdu 56000 Kč. Níže si vypočítáme, jak vysokou bude mít otcovskou dle výpočtové formule letošního roku.

  • Neredukovaný denní vyměřovací základ činí 1841,10 Kč (12 × 56000 Kč: 365 dní)
  • Zápočet z první redukční hranice (do 1552 Kč, ze 100 %) činí 1552 Kč
  • Zápočet z druhé redukční hranice (od 1552 Kč do 2328 Kč, z 60 %) činí 173,46 Kč
  • Zápočet z třetí redukční hranice (od 2328 Kč do 4656 Kč, z 30 %) je 0 Kč
  • Redukovaný denní vyměřovací základ je tedy 1726 Kč (1552 Kč + 173,46 Kč, zaokrouhleno nahoru)
  • Denní otcovská je 1209 Kč (1726 Kč × 70 %)

Pan Miroslav bude mít nárok na dvoutýdenní otcovskou ve výši 16926 Kč.

Otcovská dle výše příjmu

V přiložené tabulce máme pro názornost spočítánu dvoutýdenní otcovskou u vybraných hrubých mezd v roce 2025.

Text Částka
25000 Kč 8064 Kč
35000 Kč 11284 Kč
45000 Kč 14504 Kč
55000 Kč 16730 Kč
65000 Kč 18662 Kč
75000 Kč 20188 Kč
85000 Kč 21154 Kč
100000 Kč 22610 Kč
130000 Kč 25508 Kč

TIP: Kalkulačka otcovské

Petr Gola

