Jak vysoká je otcovská a kdy se čerpá?
Tatínci splňující podmínku pojištění mají nárok na dvoutýdenní otcovskou. Jak se otcovská vypočítává a kdy se na ni nastupuje?
Otcovská je dávkou nemocenského pojištění, takže pro její přiznání musí tatínek splnit zákonné podmínky, stejně jako tomu je u ostatních nemocenských dávek. V praxi to znamená, že nezaměstnaní tatínci nemohou placenou nemocenskou dostat. Otcovská se pobírá dva týdny, a to během šestinedělí.
Účast na pojištění je nutností
Základní podmínkou pro přiznání otcovské je totiž účast na pojištění. Tato podmínka je splněna i při práci na zkrácený úvazku. Podnikatelé a živnostníci mají na otcovskou nárok, když splňují účast na dobrovolném nemocenském pojištění alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících nástupu na otcovskou.
Výpočet otcovské v roce 2025
Částka dvoutýdenní otcovské závisí na předchozím rozhodném příjmu. Čím vyšší příjmy, tím vyšší otcovská. Vzhledem k tomu, že při výpočtu otcovské, se denní vyměřovací základ redukuje, tak náhradový poměr mají otcové s nižším příjmem vyšší než otcové s vyšším příjmem.
Praktický příklad
Pan Miroslav má průměrnou hrubou mzdu 56000 Kč. Níže si vypočítáme, jak vysokou bude mít otcovskou dle výpočtové formule letošního roku.
- Neredukovaný denní vyměřovací základ činí 1841,10 Kč (12 × 56000 Kč: 365 dní)
- Zápočet z první redukční hranice (do 1552 Kč, ze 100 %) činí 1552 Kč
- Zápočet z druhé redukční hranice (od 1552 Kč do 2328 Kč, z 60 %) činí 173,46 Kč
- Zápočet z třetí redukční hranice (od 2328 Kč do 4656 Kč, z 30 %) je 0 Kč
- Redukovaný denní vyměřovací základ je tedy 1726 Kč (1552 Kč + 173,46 Kč, zaokrouhleno nahoru)
- Denní otcovská je 1209 Kč (1726 Kč × 70 %)
Pan Miroslav bude mít nárok na dvoutýdenní otcovskou ve výši 16926 Kč.
Otcovská dle výše příjmu
V přiložené tabulce máme pro názornost spočítánu dvoutýdenní otcovskou u vybraných hrubých mezd v roce 2025.
|Text
|Částka
|25000 Kč
|8064 Kč
|35000 Kč
|11284 Kč
|45000 Kč
|14504 Kč
|55000 Kč
|16730 Kč
|65000 Kč
|18662 Kč
|75000 Kč
|20188 Kč
|85000 Kč
|21154 Kč
|100000 Kč
|22610 Kč
|130000 Kč
|25508 Kč
