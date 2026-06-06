Poradna: Nutnost hledání zaměstnání v invalidním důchodu
štítky Invalidita Zaměstnání čtení na 3 minuty | přečteno 3566×
Dana: Bývalou práci jsem již ze zdravotních důvodů nezvládala, tak jsem tam skončila. Požádala jsem si o invalidní důchod a byl mi přiznán prvního stupně. Invalidní důchod mám pouze přes 11 tisíc, takže to samozřejmě nestačí. Lze si nějak invalidní důchod zvýšit? Co když nastoupím do zaměstnání?
Invalidní důchody prvního stupně jsou skutečně nízké. Váš měsíční důchod je dokonce mírně nadprůměrný, vždyť v březnu letošního roku činil průměrný invalidní důchod prvního stupně 10484 Kč. Invalidní důchodci prvního stupně skutečně nemohou finančně vyjít pouze s měsíčním invalidním důchodem. Legislativa počítá s tím, že si budou invalidní důchodci prvního stupně ke svému důchodu přivydělávat.
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Vzhledem k tomu, že doba pobírání invalidního důchodu prvního stupně se nepočítá pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění, tak je pro příjemce invalidního důchodu prvního stupně vhodné z důvodu zvýšení aktuální životní úrovně i s ohledem na budoucí částku starobního důchodu vykonávat výdělečnou činnost, ze které se odvádí sociální pojištění. Tato podmínka je splněna např. u zkráceného úvazku, který je pro invalidní důchodce prvního stupně oblíbenou formou vlastního pravidelného příjmu. Výhodou zkráceného úvazku je, že se zpravidla jedná o dlouhodobé zaměstnání. Pro krátkodobé přivýdělky lze využít i některou z pracovních dohod. Z dohody o provedení práce se neplatí sociální a zdravotní pojištění, když je hrubá měsíční odměna v letošním roce 11999 Kč a méně, a z dohody o pracovní činnosti, když je hrubá měsíční odměna v letošním roce 4499 Kč a méně.
Složité hledání zaměstnání
Během pobírání invalidního důchodu prvního stupně je vhodné vykonávat zaměstnání, které svým rozsahem, náplní a náročností odpovídá aktuálnímu zdravotnímu stavu. Najít takové pracovní uplatnění na trhu práce je samozřejmě složité a náročné. Po pracovní stránce je to pro invalidní důchodce prvního stupně často těžké. Nabídka práce na oblíbený zkrácený úvazek je omezená a každý invalidní důchodce má jiné zdravotní problémy a vyžaduje jiný druh práce. Pro invalidní důchodce prvního stupně je velmi důležité být při hledání požadovaného pracovního uplatnění stále aktivní a pozitivní. I když se nedaří novou práci najít a situace je složitá, tak je důležité vytrvat a poptávat se známých, kamarádů, pročítat nabídky na internetu a aktivně přímo oslovovat vybrané firmy.
Invalidní důchod se z důvodu složité životní situace nezvyšuje
Měsíční částka invalidního důchodu závisí výhradně na průběhu pojištění před přiznáním invalidity, tj. na výši rozhodných příjmů a získané době pojištění (včetně dopojištěné doby pojištění). Zásadní vliv na výši invalidního důchodu má přiznaný stupeň invalidity. Přiznaný invalidní důchod se Vám z důvodu složité životní situace nezvýší. Ke zvýšení invalidního důchodu následně nedochází ani z důvodu výkonu zaměstnání nebo podnikání. Měsíční částka invalidního důchodu se zvyšuje pouze z důvodu pravidelné každoroční valorizace nebo z důvodu zvýšení stupně invalidity (v Česku jsou vypláceny tři druhy invalidních důchodů). Přiznání invalidního důchodu samozřejmě nebrání případnému nároku na přiznání sociálních dávek, pokud jsou splněny zákonné podmínky pro jejich přiznání.
Závěrem
Životní situace invalidních důchodců není jednoduchá, vždyť průměrný invalidní důchod prvního stupně v březnu letošního roku nedosahoval ani 10500 Kč. Najít pracovní uplatnění v invalidním důchodu je pochopitelně těžké, ale velmi potřebné. Aktivní a pozitivní přístup při hledání odpovídajícího pracovního uplatnění je pro invalidní důchodce důležitý.