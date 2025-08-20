Poradna: Kolik je průměrná čistá mzda?
Lukáš: V červenci jsem si po maturitě udělal poslední prázdniny a teď hledám své první zaměstnání. Nechci mít přehnané finanční nároky a ani nechci přijmout jakoukoliv práci za nízkou mzdu. Zajímalo by mě, jak vysoká je průměrná mzda dostávaná na účet.
V prvním čtvrtletí letošního roku činila průměrná hrubá mzda 46924 Kč, to je částka před zdaněním. Na průměrnou mzdu však přibližně dvě třetiny zaměstnanců nedosáhnou, protože je nadhodnocena příjmy nejlépe hodnocených zaměstnanců. Navíc průměrná mzda v Praze je značně vyšší než v ostatních krajích. Pouze v Praze je průměrná hrubá mzda vyšší než průměrná mzda za celou republiku a činí 62472 Kč. Např. v Olomouckém kraji je průměrná mzda 40707 Kč a ve Zlínském kraji 40510 Kč.
Medián mzdy
Pokud seřadíme všechny mzdy v národním hospodářství od nejvyšší po nejnižší, tak mzda ležící přesně uprostřed se nazývá mediánem mzdy. V prvním čtvrtletí letošního roku činil medián mzdy 38385 Kč. Průměrná mzda je tedy poměrně značně vyšší než medián mzdy.
Daně ze mzdy
Z hrubé mzdy odvádí zaměstnanec daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Sazba daně z příjmu činí až do trojnásobku průměrné hrubé mzdy 15 % z hrubé mzdy (hrubá měsíční mzda nad 139671 Kč podléhá již 23% sazbě daně z příjmu), sazba sociálního pojištění 7,1 % z hrubé mzdy a sazba zdravotního pojištění 4,5 % z hrubé mzdy.
Sleva na poplatníka snižuje pouze daň z příjmu
Vypočtenou daň z příjmu ještě snižuje sleva na poplatníka ve výši 2570 Kč, přičemž na slevu na poplatníka má nárok každý zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani. Při práci pro dva zaměstnavatele současně je možné mít podepsáno prohlášení k dani pouze u jednoho zaměstnavatele. Při výpočtu sociálního pojištění a zdravotního pojištění se žádné slevy a odpočty neuplatňují.
Zaměstnavatel s Vámi bude řešit hrubou mzdu
Při pohovoru o mzdě se bude s Vámi zaměstnavatel velmi pravděpodobně bavit o hrubé mzdě, tedy o částce před zdaněním. Důvodem je skutečnost, že dva zaměstnanci se stejně vysokou hrubou mzdou mohou mít odlišnou čistou mzdu v závislosti na uplatňovaných daňových slevách.
Mluvíme o hrubé nebo čisté mzdě?
Někdy při pohovoru řekne zaměstnavatel i čistou mzdu při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka, aby měli někteří zájemci lepší finanční představu. Vždy je vhodné jasně vědět, zdali se mluví o hrubé nebo o čisté mzdě. Obě částky se významně liší, takže to je zásadní informace pro uchazeče o zaměstnání. Sjednaná nástupní hrubá mzda je jedna věc, velmi zásadní je i výhled do budoucnosti. Někteří zaměstnavatelé poměrně významně zvýší hrubou mzdu po skončení zkušební doby, kdy je zaměstnanec již přesvědčil o svých kvalitách.
Výpočty čisté mzdy
V tabulce níže máme pro názornost vypočtenu čistou mzdu, kterou dostává zaměstnanec za vykonanou práci na svůj bankovní účet, při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka, to znamená při podepsaném prohlášení k dani. Výpočet máme proveden nejenom u průměrné hrubé mzdy za celou Českou republiku, ale i u mediánu mzdy za celou ČR a minimální mzdy v ČR nebo průměrné mzdy v Praze či průměrné mzdě v Moravskoslezském kraji.
|Text
|Hrubá mzda
|Čistá mzda
|Průměrná mzda ČR
|46924 Kč
|37000 Kč
|Medián mzdy ČR
|38385 Kč
|30741 Kč
|Průměrná mzda Praha
|62472 Kč
|48419 Kč
|Průměrná mzda Moravskoslezský kraj
|41653 Kč
|33135 Kč
|Minimální mzda
|20800 Kč
|17837 Kč