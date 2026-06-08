Poradna: Narodila jsem se v roce 1966, obnoví se mi vdovský důchod?
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Jaroslava: Narodila jsem se v červenci 1966 a pobírám vdovský důchod z důvodu studia dcery. V květnu však dcera složila státní závěrečnou zkoušku, tak předpokládám, že již nebudu mít nárok na vdovský důchod. Zajímalo by mě, zdali v budoucnu budu mít na vdovský důchod zase nárok a bude mi obnoven.
Vdovský důchod se vyplácí standardně jeden rok a následně pouze v případě splnění některé ze zákonných podmínek, které jsou uvedeny v § 50 zákona o důchodovém pojištění. Po roce má nárok na vdovský důchod vdova, pokud:
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- pečuje o nezaopatřené dítě,
- pečuje o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV,
- pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV,
- je invalidní ve třetím stupni,
- dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození, nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.
Vy jste pečovala o nezaopatřenou dceru (při studiu je tato podmínka splněna nejdéle do 26 let věku dítěte), takže jste vdovský důchod pobírala i po uplynutí jednoho roku. Vzhledem k tomu, že z důvodu ukončení studia již nebudete pečovat o nezaopatřenou dceru, tak se Vám přestane vdovský důchod vyplácet, pokud nebudete splňovat některou z jiných výše uvedených zákonných podmínek, což dle formulace dotazu nepředpokládám.
Obnova vdovského důchodu
Dle § 50 odstavce 4 zákona o důchodovém pojištění platí, že nárok na vdovský důchod vznikne znovu, když se splní některá z výše uvedených zákonných podmínek do 5 roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. Níže se zaměříme na věkovou podmínku.
Dosažení požadovaného věku v zákonné obnovovací lhůtě
Jednou z podmínek pro pokračování výplaty vdovského důchodu je i dosažení požadovaného věku, který je o 4 roky nižší než řádný důchodový věk muže stejného ročníku narození. Dle aktuálně platné legislativy má muž narozený v roce 1966 řádný důchodový věk 65 let a 1 měsíc, tento věk ponížený o 4 roky je 61 let a 1 měsíc. Vzhledem k tomu, že věku 61 let a 1 měsíc dosáhnete v pětileté zákonné obnovovací lhůtě, tak se Vám na základě podané žádosti výplata vdovského důchodu obnoví. Narodila jste se v roce 1966, takže požadovaného věku dosáhnete v srpnu příštího roku.
Závěrem
Ukončení studia dcery bude pro Vás skutečně důvodem pro ukončení výplaty vdovského důchodu, protože již nebudete splňovat žádnou ze zákonných podmínek pro výplatu vdovského důchodu po uplynutí základní jednoleté lhůty pro výplatu vdovského důchodu. Vzhledem k tomu, že však v zákonné obnovovací lhůtě dosáhnete požadovaného věku pro obnovu vdovského důchodu, jak jsem Vám vysvětlil výše, tak se Vám na základě Vámi podané žádosti výplata vdovského důchodu obnoví. Na doplnění uvádím, že při následném nároku na vlastní starobní důchod a vdovský důchod současně se vyplácí v plném rozsahu pouze vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího důchodu náleží jenom polovina procentní výměry důchodu.
TIP: Kalkulačka vdovského důchodu