Kteří tatínci dostávají daňový bonus?
štítky Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty | přečteno 143×
Někteří tatínci dokonce vůbec neplatí žádnou daň z příjmu a ještě peníze do státu dostávají formou daňového bonusu. Kdy se neplatí žádná daň z příjmu? Jak vysoký může být daňový bonus?
V případě, že je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus ve výši právě rozdílu mezi daňovým zvýhodněním na děti a vypočtenou daní z příjmů. Maximálně tak může být daňový bonus ve výši daňového zvýhodnění.
Související
Zkrácený úvazek nevadí čerpání daňového bonusu
Zaměstnanec má nárok na daňový bonus, pokud je jeho hrubá mzda alespoň ve výši poloviny minimální mzdy. Daňový bonus tak mohou v praxi dostávat na účet i zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek nebo některou z pracovních dohod (dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti).
Sociální a zdravotní pojištění se platí vždy
Zatímco daň z příjmu tatínci s nižší hrubou mzdou vůbec neplatí a ještě mají čistou mzdu vyšší právě o daňový bonus, tak sociální i zdravotní pojištění se odvádí z každého zaměstnání na klasickou pracovní smlouvu, tedy i ze zkráceného úvazku. Výpočet sociálního a zdravotního pojištění neovlivňuje, zdali má zaměstnanec nárok na daňový bonus či nikoliv.
Výpočet daňového bonusu
Zaměstnanec Radim uplatňuje při výpočtu své čisté mzdy daňové zvýhodnění na dvě děti, tedy v celkové částce 3127 Kč. Pan Radim má hrubou mzdu 29000 Kč. Vypočtená daň z příjmu činí po odečtu slevy na poplatníka 1780 Kč (29000 Kč × 15 % – sleva na poplatníka 2570 Kč). Daňové zvýhodnění je tedy vyšší o 1347 Kč než vypočtená daň z příjmu a tato částka je tedy daňovým bonusem.
Čistá mzda pana Radima ve výši 26983 Kč se příliš neliší od hrubé mzdy, důvodem je právě nárok na daňový bonus. Zaplacené sociální pojištění z hrubé mzdy činí 2059 Kč a zaplacené zdravotní pojištění potom 1305 Kč.
Nadprůměrné mzda a čerpání daňového bonusu
V praxi je možné čerpat daňový bonus i při mírně nadprůměrné mzdě, pokud se uplatňuje daňové zvýhodnění na tři a více dětí. Např. u hrubé mzdy ve výši 50000 Kč a daňovému zvýhodnění na tři děti činí daňový bonus 517 Kč. U hrubé mzdy ve výši 65000 Kč a daňovému zvýhodnění na čtyři děti činí daňový bonus 587 Kč.
Další články k tématu Peníze pro tatínky