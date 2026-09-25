Vyšší limity pro spolupracující manžele
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Osoby samostatně výdělečně činné mohou svou činnost vykonávat za pomoci spolupracující osoby. Zejména manželé tak mohou v některých případech ušetřit zajímavé částky na přímých daních. Zákonné limity pro spolupracující manžele jsou vyšší než v ostatních případech. Institut manželství tak formou spolupráce může přinášet zajímavé daňové výhody.
Spolupracující osoba je pro daňové účely rovněž OSVČ a musí si plnit své zákonné povinnosti jako ostatní OSVČ. Na spolupracující osobu převádí OSVČ část příjmů a výdajů v souladu s § 13 zákona o daních z příjmů.
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Výhoda vedlejší samostatné výdělečné činnosti
Z daňového hlediska je zásadní, zda je samostatná výdělečná činnost hlavní, nebo vedlejší činností. V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti totiž nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění platný pro hlavní činnost, což při nižším hrubém zisku přináší významnou úsporu na pojistném. I spolupracující osoba má pochopitelně nárok na všechny daňové slevy, u kterých splňuje zákonná ustanovení, minimálně tedy na slevu na poplatníka.
Kdy se spolupráce daňově vyplatí?
Z daňového hlediska přináší institut spolupráce manželům souhrnnou daňovou úsporu zejména v těchto případech (pro zjednodušení počítáme, že spolupracující osobou je manželka, stejné podmínky samozřejmě platí, když je spolupracující osobou manžel):
- Manželka nemá vlastní zdanitelné příjmy (např. je na rodičovské dovolené), nebo je má velmi nízké (přivydělává si zejména na pracovní dohody nebo velmi zkrácený úvazek). Při nulových nebo velmi nízkých příjmech se nevyužijí v plném rozsahu daňové slevy, vždyť do ročního daňového základu 205600 Kč je daň z příjmů nulová.
- Manželka pracuje po celý rok v zaměstnání na klasickou pracovní smlouvu s běžnou mzdou (např. průměrnou mzdou) a spolupráce je pro ni vedlejší samostatnou výdělečnou činností. Když je hrubý zisk z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu, tak se z toho neplatí sociální pojištění. Pro celý rok 2026 je limitem pro neplacení sociálního pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti hrubý zisk do 117521 Kč.
- Manžel má velmi vysoký roční zdanitelný základ (tj. výrazně nad 36násobek průměrné měsíční mzdy), jehož značná část by podléhala vyšší 23% sazbě daně z příjmů, a manželka má „normální“ příjmy, takže při převodu části daňového základu na manželku bude tato převedená část podléhat pouze 15% sazbě daně z příjmů.
Limit pro převod příjmů a výdajů je u manželů výrazně vyšší
Dle § 13 zákona o daních z příjmů může být spolupracující osobou: spolupracující manžel (manželka), spolupracující osoba žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu. Na spolupracující osobu nelze převést více než 30 % příjmů a výdajů a částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, může být za zdaňovací období nejvýše 180000 Kč (za každý započatý měsíc spolupráce nejvýše 15000 Kč). Na manželku (manžela) nelze převést více než 50 % a částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, může být za zdaňovací období nejvýše 540000 Kč (za každý započatý měsíc spolupráce nejvýše 45000 Kč). Limity pro spolupracující manžele jsou mnohem vyšší.