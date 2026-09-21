Kdo má nárok na slevu na manželku a jak je vysoká?
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Podmínky pro daňovou slevu na manželku (manžela) se sice během let zpřísnily, stále však tato daňová sleva existuje. Naproti tomu daňová sleva na družku (druha) nikdy zavedena nebyla. Co je dobré vědět o daňové slevě na manželku (manžela)?
Za rok 2026 je možné uplatnit daňovou slevu na manželku (manžela), jestliže jsou splněny zákonné podmínky v § 35bb zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., kde je uvedeno, že:
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- Výše slevy na manželku (manžela) činí 24840 Kč, přičemž se zvyšuje na dvojnásobek, pokud je sleva uplatňována na manželku (manžela), které byl přiznán nárok na průkaz ZTP/P.
- Tuto daňovou slevu je přitom možné uplatnit pouze tehdy, pokud poplatník žije ve společně hospodařící domácnosti s manželem (manželkou) a vyživovaným dítětem poplatníka, které nedovršilo věku 3 let, a manželka (manžel) poplatníka nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68000 Kč.
Praktický příklad
Zaměstnanec Jan má roční zdanitelný základ za rok 2026 ve výši 610000 Kč. V ročním zúčtování daně uplatní mimo základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 30840 Kč, na kterou mají nárok všichni daňoví poplatníci, i daňové zvýhodnění na dceru ve výši 15204 Kč (za celý kalendářní rok 2026) a daňovou slevu na manželku ve výši 24840 Kč, zákonné podmínky pro tyto daňové slevy jsou splněny. V tabulce máme vypočtenu roční daň z příjmů, všechny tyto tři daňové slevy snižují přímo vypočtenou daň z příjmů.
|Text
|Částka
|Daňový základ
|610000 Kč
|Daň z příjmu (15 % z daňového základu)
|91500 Kč
|Sleva na poplatníka
|30840 Kč
|Sleva na manželku
|24840 Kč
|Daňové zvýhodnění na dceru
|15204 Kč
|Daň z příjmu za rok 2026
|20616 Kč
Pozor na poměrnou částku slevy na manželku (manžela)
Pokud jsou zákonné podmínky splněny pouze po část roku, tak se v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání uplatní poměrná částka daňové slevy na manželku. Dle § 35ba zákona o daních z příjmů platí, že daňová sleva na manželku se uplatní ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na tuto slevu splněny. Daňová sleva na manželku (manžela) se uplatňuje vždy až za celý kalendářní rok.
Praktické příklady
Manželka splňuje podmínku rozhodného příjmu do limitu, dítě však dosáhne věku tří let 26. listopadu. Daňová sleva na manželku se tak uplatní za 11 měsíců, tj. ve výši 22770 Kč.
K uzavření manželství došlo až 15. srpna, podmínka rozhodného příjmu i věku dítěte do 3 let věku je splněna po celý rok, daňová sleva na manželku se uplatní pouze za 4 měsíce, tedy ve výši 8280 Kč.