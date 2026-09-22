Dvě chyby, které investory stojí peníze
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Investování není jen o úspěších. Investor se musí během své kariéry naučit přijmout prohry. Jenomže přijímání proher nestačí. Důležité je se z nich poučit a neopakovat je. Ještě tu je jedna z možností, jak předejít chybám. A tou je studovat chyby druhých. Jaké jsou tedy časté chyby při investování?
Když názor vlastní investora
První chybou je paradoxně naše vlastní přesvědčení. Jakmile investor nějakou akcii koupí, přestává se na ni dívat úplně neutrálně. Začne totiž podvědomě hledat především informace, které potvrzují, že jeho původní rozhodnutí bylo správné. V psychologii se tomuto jevu říká confirmation bias neboli konfirmační zkreslení.
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Mít přesvědčení samo o sobě není škodlivé, naopak je pro investora žádoucí. Ale musí se naučit vidět limity svého vlastního přemýšlení. Jakmile se totiž akcii přestane dařit, tak investor má sklony tuto akcii omlouvat. A právě tady nastává problém. Investor si začne vysvětlovat každou špatnou zprávu jako přechodnou. Pokles marží je jen dočasný. Slabší výhled managementu je příliš opatrný. A propad ceny akcie je samozřejmě příležitost k nákupu. Najednou už investor nezkoumá svoji tezi, ale brání ji.
Jednou z možností, jak se proti tomu chránit, je napsat si ještě před nákupem důvody, proč by investice mohla dopadnout špatně. A ideálně také určit, co by znamenalo, že původní investiční teze přestala platit. To je důležité udělat předem. Ve chvíli, kdy je investor ve ztrátě, už totiž jeho úsudek nemusí být úplně nestranný.
Velmi jednoduchá je také otázka: Kdybych tuto akcii dnes nevlastnil a měl místo ní hotovost, koupil bych ji znovu? Pokud je odpověď ne, měl by investor velmi dobře vědět, proč ji stále drží.
Úspěch jako špatný rádce
Druhou častou chybou je přehnané sebevědomí. To většinou nepřichází po sérii neúspěchů, ale právě naopak, po několika povedených obchodech. Investor velmi rychle získá pocit, že trhu rozumí lépe než ostatní. Výsledkem bývá častější obchodování a větší pozice. Jenomže právě studie Brada Barbera a Terrance Odeana ukázaly, že nejaktivnější drobní investoři dosahovali horších výsledků než ti, kteří obchodovali méně. Na burze totiž aktivita sama o sobě není výhodou. Někdy je nejlepší investiční rozhodnutí nedělat vůbec nic.
Nejtěžší soupeř sedí uvnitř
Na burze totiž není nejtěžší najít dobrou investici, ale správně pracovat sám se sebou. Kdo se naučí pochybovat o vlastních závěrech a zároveň odolá nutkání neustále něco dělat, vyhne se celé řadě zbytečných chyb.