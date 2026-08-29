Poradna: Proč platím z druhé dohody daň z příjmu?
štítky Daně Zaměstnání čtení na 3 minuty | přečteno 308×
Gabriela: Jsem v řádném důchodu a pracuji. K první dohodě o provedení práce jsem začala pracovat na druhou dohodu o provedení práce. Měsíční odměnu mám vždy 11900 Kč, abych neplatila žádné daně. Z druhé dohody mi ale byla stržena daň z příjmu. Tomu nerozumím. Můžete mi to vysvětlit?
Vzhledem k tomu, že jste v řádném starobním důchodu, tak můžete mít libovolný vlastní příjem. Klidně můžete pracovat na klasickou pracovní smlouvu, a to i na plný úvazek na dobu neurčitou. To jenom na doplnění, že brigády na dohodu o provedení práce pro Vás nejsou nutností. Přivydělávat si na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou do limitu pro neplacení sociálního pojištění musí předčasní důchodci, kteří chtějí mít ke svému důchodu vlastní příjem, protože až do dosažení řádného důchodového věku nemohou mít příjem podléhající platbě sociálního pojištění.
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Práce na dvě DPP je možná
Pracovat současně na dvě dohody o provedení práce pro dva různé zaměstnavatele můžete. Zdanění se posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť. Když je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 11999 Kč a méně, tak se z ní neplatí sociální a zdravotní pojištění. U daně z příjmu fyzických osob však záleží na tom, zdali je u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani či nikoliv. Daňové slevy lze uplatňovat pouze na základě tohoto „růžového formuláře“.
Podpis prohlášení k dani
V případě, že je u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani, tak se při výpočtu daně z příjmu uplatňuje sleva na poplatníka ve výši 2570 Kč. Při hrubé měsíční odměně 11900 Kč je tak daň z příjmu nulová, protože právě sleva na poplatníka sníží vypočtenou daň z příjmu do nuly. Sociální a zdravotní pojištění se neplatí z důvodu odměny do limitu. Prohlášení k dani je však možné mít při práci pro více zaměstnavatelů současně podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. U druhého zaměstnavatele již prohlášení k dani podepsané mít nemůžete, a proto při výpočtu daně z příjmu slevu na poplatníka neuplatňujete. Daň z příjmu Vám ve druhém zaměstnání byla odvedena správně, u dohody o provedení práce se jedná v tomto případě o srážkovou daň z příjmu.
Rekapitulace zdanění z obou DPP
Z první dohody o provedení práce s odměnou ve výši 11900 Kč neplatíte žádné daně a čistá odměna na účet je rovněž 11900 Kč. Sociální a zdravotní pojištění se neplatí z důvodu odměny do limitu. Daň z příjmu se neplatí z důvodu uplatnění slevy na poplatníka.
Z druhé dohody o provedení práce s odměnou ve výši 11900 Kč neplatíte sociální a zdravotní pojištění, ale daň z příjmu ano a činí 1785 Kč (11900 Kč × 15 %). U druhého zaměstnavatele nemůžete mít podepsáno prohlášení k dani. Čistá odměna na účet tak činí 10115 Kč.
Neplacení daně z příjmu za celý rok 2026
Pokud budete mít za celý kalendářní rok 2026 daňový základ do 205600 Kč, potom je roční daň z příjmu nulová a případně zaplacená daň z příjmu během roku se stává daňovým přeplatkem. Pokud jste začala na druhou dohodu o provedení práce pracovat teprve nedávno, z první dohody jste měla hrubou odměnu vždy 11900 Kč a žádné jiné zdanitelné příjmy nemáte, potom by byl Váš roční daňový základ do 205600 Kč. Nárok na vrácení zaplacené daně z příjmu platí i pro srážkovou daň z dohody o provedení práce. V ročním daňovém přiznání se totiž uplatní roční sleva na poplatníka ve výši 30840 Kč. Pro obdržení zaplacené daně z příjmu během roku zpět je však nutné si ve Vašem případě podat daňové přiznání. Při příjmech pouze ze závislé činnosti se vyplňuje zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání.