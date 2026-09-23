Poradna: Měl jsem průměrné příjmy, jaký dostanu v roce 2027 důchod?
štítky Osobní finance Penze čtení na 3 minuty | přečteno 48×
Bohdan: Koncem února budu odcházet do normálního důchodu. Pracoval jsem celý život, mzdu jsem míval přibližně kolem průměru. Zajímalo by mě, s jakým důchodem mohu příští rok počítat?
Základními dvěma vstupními údaji pro výpočet starobního důchodu v roce 2027 budou průměrná důchodová mzda (osobní vyměřovací základ) a získaná doba pojištění v celých ukončených letech. Průměrnou důchodovou mzdu ovlivňují rozhodné příjmy od roku 1986. Čím vyšší příjmy a vyšší doba pojištění, tím vyšší měsíční starobní důchod.
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Vysoká doba pojištění je Vaše velké plus
Z důvodu práce po celý život budete mít vysokou dobu pojištění, což je velmi pozitivní při samotném výpočtu starobního důchodu. Do doby pojištění se jako náhradní doba pojištění počítá i doba studia před rokem 2010 v zákonném rozsahu, což je pro Vás důležité a budete mít vysokou dobu pojištění. Lidé s vysokou dobou pojištění mají v praxi nadprůměrný starobní důchod i při mírně podprůměrných příjmech. Vzhledem k Vašim přibližně průměrným příjmům a vysoké době pojištění budete mít nadprůměrný starobní důchod, který v červnu letošního roku činil necelých 22 tisíc korun.
Redukce průměrné důchodové mzdy
Osobní vyměřovací základ se při výpočtu starobního důchodu redukuje. V roce 2027 se bude v první redukční hranici započítávat z 98 % (v roce 2026 to je z 99 %) a ve druhé redukční hranici z 26 % (stejně jako v roce 2026). Redukční hranice v příštím roce jsou: 22732 Kč a 206652 Kč (během legislativního procesu se měnily), jsou tedy vyšší než v roce 2026. Zvýšení první redukční hranice je pro důchod příznivé. Každý ukončený rok pojištění znamená zápočet z výpočtového základu (redukovaného osobního vyměřovacího základu) ve výši 1,49 % (v roce 2026 to bylo 1,495 %).
Změna důchodových parametrů
Dva důchodové parametry se tedy meziročně zhoršily, a to zápočet v první redukční hranici a zápočet za každý ukončený rok pojištění. Současně jsou vyšší koeficienty pro přepočet dřívějších příjmů. V roce 2027 bude vyšší i základní výměra důchodu, a sice 5170 Kč (v roce 2026 činí 4900 Kč). Nová vyšší základní výměra důchodu bude pochopitelně platit i pro starobní důchodce, kteří odešli do starobního důchodu před rokem 2027.
Praktické výpočty
V přiložené tabulce níže máme vypočten řádný starobní důchod u osobního vyměřovacího základu 48000 Kč a 52000 Kč u vysokých dob pojištění 45 let, 46 let, 47 let a 48 let. Výpočet je proveden dle výpočtové formule v roce 2027. Ve všech případech vychází starobní důchod v nadprůměrné výši.
|Průměrná mzda
|Doba pojištění
|Starobní důchod
|48000 Kč
|45 let
|24513 Kč
|48000 Kč
|46 let
|24943 Kč
|48000 Kč
|47 let
|25373 Kč
|48000 Kč
|48 let
|25803 Kč
|52000 Kč
|45 let
|25210 Kč
|52000 Kč
|46 let
|25656 Kč
|52000 Kč
|47 let
|26101 Kč
|52000 Kč
|48 let
|26546 Kč
Závěrem
Při vysoké době pojištění a osobním vyměřovacím základu v okolí průměrné mzdy vychází řádný starobní důchod v roce 2027 příznivě a není důvod se odchodu do starobního důchodu obávat. Z výše v tabulce uvedených důchodů se neodvádí žádné daně a inkasují se přímo na účet. Pro porovnání snížení životní úrovně při odchodu do starobního důchodu je tak vhodné porovnávat čistou mzdu na účet (tj. hrubou mzdu poníženou o daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění) a přiznaný starobní důchod. Na doplnění uvádím, že řádní starobní důchodci si mohou ke svému starobnímu důchodu libovolně přivydělat, mohou pracovat i na smlouvu na dobu neurčitou na plný úvazek.