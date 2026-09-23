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Poradna: Měl jsem průměrné příjmy, jaký dostanu v roce 2027 důchod?

štítky Osobní finance Penze čtení na 3 minuty | přečteno 48×

foto: Canva, ilustrační fotografie

Bohdan: Koncem února budu odcházet do normálního důchodu. Pracoval jsem celý život, mzdu jsem míval přibližně kolem průměru. Zajímalo by mě, s jakým důchodem mohu příští rok počítat?

Základními dvěma vstupními údaji pro výpočet starobního důchodu v roce 2027 budou průměrná důchodová mzda (osobní vyměřovací základ) a získaná doba pojištění v celých ukončených letech. Průměrnou důchodovou mzdu ovlivňují rozhodné příjmy od roku 1986. Čím vyšší příjmy a vyšší doba pojištění, tím vyšší měsíční starobní důchod.

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Z důvodu práce po celý život budete mít vysokou dobu pojištění, což je velmi pozitivní při samotném výpočtu starobního důchodu. Do doby pojištění se jako náhradní doba pojištění počítá i doba studia před rokem 2010 v zákonném rozsahu, což je pro Vás důležité a budete mít vysokou dobu pojištění. Lidé s vysokou dobou pojištění mají v praxi nadprůměrný starobní důchod i při mírně podprůměrných příjmech. Vzhledem k Vašim přibližně průměrným příjmům a vysoké době pojištění budete mít nadprůměrný starobní důchod, který v červnu letošního roku činil necelých 22 tisíc korun.

Redukce průměrné důchodové mzdy

Osobní vyměřovací základ se při výpočtu starobního důchodu redukuje. V roce 2027 se bude v první redukční hranici započítávat z 98 % (v roce 2026 to je z 99 %) a ve druhé redukční hranici z 26 % (stejně jako v roce 2026). Redukční hranice v příštím roce jsou: 22732 Kč a 206652 Kč (během legislativního procesu se měnily), jsou tedy vyšší než v roce 2026. Zvýšení první redukční hranice je pro důchod příznivé. Každý ukončený rok pojištění znamená zápočet z výpočtového základu (redukovaného osobního vyměřovacího základu) ve výši 1,49 % (v roce 2026 to bylo 1,495 %).

Změna důchodových parametrů

Dva důchodové parametry se tedy meziročně zhoršily, a to zápočet v první redukční hranici a zápočet za každý ukončený rok pojištění. Současně jsou vyšší koeficienty pro přepočet dřívějších příjmů. V roce 2027 bude vyšší i základní výměra důchodu, a sice 5170 Kč (v roce 2026 činí 4900 Kč). Nová vyšší základní výměra důchodu bude pochopitelně platit i pro starobní důchodce, kteří odešli do starobního důchodu před rokem 2027.

Praktické výpočty

V přiložené tabulce níže máme vypočten řádný starobní důchod u osobního vyměřovacího základu 48000 Kč a 52000 Kč u vysokých dob pojištění 45 let, 46 let, 47 let a 48 let. Výpočet je proveden dle výpočtové formule v roce 2027. Ve všech případech vychází starobní důchod v nadprůměrné výši.

Průměrná mzda Doba pojištění Starobní důchod
48000 Kč 45 let 24513 Kč
48000 Kč 46 let 24943 Kč
48000 Kč 47 let 25373 Kč
48000 Kč 48 let 25803 Kč
52000 Kč 45 let 25210 Kč
52000 Kč 46 let 25656 Kč
52000 Kč 47 let 26101 Kč
52000 Kč 48 let 26546 Kč

Závěrem

Při vysoké době pojištění a osobním vyměřovacím základu v okolí průměrné mzdy vychází řádný starobní důchod v roce 2027 příznivě a není důvod se odchodu do starobního důchodu obávat. Z výše v tabulce uvedených důchodů se neodvádí žádné daně a inkasují se přímo na účet. Pro porovnání snížení životní úrovně při odchodu do starobního důchodu je tak vhodné porovnávat čistou mzdu na účet (tj. hrubou mzdu poníženou o daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění) a přiznaný starobní důchod. Na doplnění uvádím, že řádní starobní důchodci si mohou ke svému starobnímu důchodu libovolně přivydělat, mohou pracovat i na smlouvu na dobu neurčitou na plný úvazek.

Petr Gola

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