Jak dlouho musí trvat manželství pro nárok na vdovský důchod?
štítky Penze Právo čtení na 2 minuty | přečteno 41×
Druh ani družka nemají nikdy nárok na vdovský (vdovecký) důchod, a to ani v případě výchovy společných dětí. Nárok na pozůstalostní důchod vzniká při splnění zákonných podmínek pouze po zemřelém manželovi (manželce). Jak dlouho musí takové manželství trvat?
S ohledem na finanční zajištění v případě úmrtí je uzavření manželství naprosto zásadní. Dle § 49 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. má vdova nárok na vdovský důchod po manželovi, který byl poživatelem starobního důchodu nebo invalidního důchodu, nebo ke dni úmrtí splnil podmínky pro přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu, nebo zemřel následkem pracovního úrazu. Stejné podmínky platí samozřejmě pro nárok na vdovecký důchod.
Související
- Družka ani druh nemohou pozůstalostní důchod pobírat bez ohledu na délku vztahu, počet dětí nebo majetkovou situaci. Manželství je pro nárok na vdovský (vdovecký) důchod zásadní předpoklad.
Délka manželství se nesleduje
V zákoně není definována podmínka délky trvání manželství, takže i velmi krátké manželství zakládá nárok na vdovský (vdovecký) důchod. Samotná délka manželství ani nemá žádný vliv na výši vdovského důchodu. Sólo vyplácený vdovský (vdovecký) důchod činí součet základní výměry a poloviny procentní výměry důchodu zemřelého manžela (manželky). Základní výměra důchodu je stejná a činí v letošním roce 4900 Kč. V případě nároku na dva důchody současně se pobírá v plné výši pouze vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího důchodu náleží jenom polovina procentní výměry důchodu.
Praktický příklad
První manželství pana XY trvalo 25 let, následně se pan XY rozvedl a znovu oženil. I když pan XY zemřel po třech týdnech od uzavření druhého manželství, tak má jeho druhá manželka nárok na vdovský důchod. Bývalá první manželka nemá pochopitelně nárok na vdovský důchod po panu XY, i když jejich manželství trvalo 25 let.
Po roce nenáleží vdovský důchod automaticky
Dle § 50 zákona o důchodovém pojištění náleží vdovský důchod po dobu jednoho roku od smrti manžela (manželky) a po uplynutí jednoho roku pouze v případě splnění některé ze zákonných podmínek, kterými jsou: péče o nezaopatřené dítě, péče o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV závislosti, pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV závislosti, invalidita třetího stupně, dosažení požadovaného věku (o čtyři roky nižšího, než je řádný důchodový věk muže stejného ročníku narození).
TIP: Kalkulačka vdovského důchodu
Další články k tématu Manželství a daně