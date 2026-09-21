Poradna: Jsem pracující důchodce a chci skončit v práci, jaká platí pravidla?
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Václav: Třetím rokem jsem v normálním důchodu a stále pracuji na pracovní smlouvu. Už chci v práci skončit, přeci jenom je toho na mě už moc. Dostanu nějaké peníze jako odchodné? Mohl bych ještě vyčerpat podporu v nezaměstnanosti? A co případná nemocenská?
Přestože jste v řádném důchodovém věku, tak musí být Váš pracovní poměr ukončen řádně v souladu se zákoníkem práce. To znamená, že můžete podat sám výpověď, nebo se dohodnout se zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru. Výpověď můžete podat sám kdykoliv a bez udání důvodu, přičemž při podání výpovědi běží dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet ode dne doručení zaměstnavateli.
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V případě vzájemné dohody můžete pracovní poměr ukončit v podstatě okamžitě, s takovým krokem však musí Váš zaměstnavatel souhlasit. Osobně předpokládám, že když pracujete u zaměstnavatele již třetím rokem, tak bude se vzájemnou dohodou souhlasit, protože již máte řádný starobní důchod a s takovou situací počítá.
Odchodné nedostanete
Nárok na zákonné odstupné vzniká pouze v případě obdržení výpovědi od zaměstnavatele pro důvody, na kterých nenese zaměstnanec vinu, nejčastěji kvůli nadbytečnosti. Pokud však budete dávat výpověď Vy sám, nebo bude pracovní poměr ukončen vzájemnou dohodou, tak na žádné peníze od zaměstnavatele nárok mít nebudete. Jestliže Vám dobrovolně Váš současný zaměstnavatel dá třeba nějakou odměnu, tak samozřejmě může, ale právní nárok na žádné finanční plnění nemáte.
Starobní důchodce nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti
I když stále pracujete a odvádíte ze své hrubé mzdy daně, tak v případě ukončení pracovního poměru nebudete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Legislativou je stanoveno, že příjemci starobního důchodu nemohou pobírat podporu v nezaměstnanosti, bez ohledu na to, jak dlouho jste během pobírání řádného starobního důchodu pracoval.
Nemocenská po konci zaměstnání nenáleží
Pracující řádní starobní důchodci mají sice nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 % ze své hrubé mzdy, stále však platí nemocenské pojištění (je součástí sociálního pojištění) v rozsahu 0,6 % z hrubé mzdy. Během pracovní neschopnosti tak mají pracující řádní starobní důchodci nárok na náhradu mzdy, kterou v prvních 14 dnech vyplácí zaměstnavatel, a následně na nemocenskou, která náleží od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti a vyplácí ji místně příslušná OSSZ.
Maximálně mohou starobní důchodci pobírat nemocenskou 70 dní a nejdéle za dobu trvání pracovního poměru. Po skončení zaměstnání již nemohou starobní důchodci nemocenskou pobírat a pochopitelně nemají nárok na případnou nemocenskou v ochranné lhůtě po skončení zaměstnání.
Závěrem
Pokud již nechcete během pobírání řádného starobního důchodu pracovat, potom se dohodněte se svým zaměstnavatelem. Osobně předpokládám, že takto ukončíte pracovní poměr velmi rychle, protože by měl být zaměstnavatel na tuto situaci připraven. Pokud budete v pracovní neschopnosti, tak Vám finanční plnění formou náhrady mzdy a nemocenské poplyne pouze za dobu trvání pracovního poměru. Z důvodu ukončení pracovního poměru z Vašeho podnětu nebudete mít nárok na zákonné odstupné a ani nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti, protože pobíráte starobní důchod. Na doplnění uvádím, že z důvodu ukončení pracovního poměru v průběhu roku Vám vznikne nárok na daňový přeplatek, protože během roku nevyužijete v plném rozsahu slevu na poplatníka. Tuto skutečnost je dobré si pohlídat, při splnění zákonných podmínek může za Vás roční zúčtování daně udělat i Váš bývalý zaměstnavatel.
TIP: Kalkulačka starobního důchodu