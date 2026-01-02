Poradna: Co je věková podmínka u vdovského důchodu?
Milena: Půl roku pobírám vdovský důchod po zemřelém manželovi. Bylo mi řečeno, že kvůli věkové podmínce ho budu dostávat na účet již pouze dalšího půl roku a potom již nikoliv, ale po dalších dvou letech opět ano. Můžete mi to vysvětlit.
Klasická délka pobírání vdovského důchodu je pouze jeden rok. Po uplynutí jednoho roku náleží vdovský důchod pouze v případě, že je splněna některá ze zákonných podmínek (např. péče o nezaopatřené dítě, při splnění zákonných podmínek péče o závislé rodiče – vlastní nebo zemřelého manžela a právě věková podmínka). Vzhledem k formulaci dotazu předpokládám, že žádná jiná zákonná podmínka u Vás nepřichází do úvahu, a proto budu dále hovořit pouze o zmíněné věkové podmínce.
Věk neovlivňuje výpočet vdovského důchodu, ale dobu pobírání
Hned na úvod je nutné poznamenat, že věk vdovy nebo věk zemřelého manžela přímo neovlivňuje měsíční částku vdovského důchodu po zemřelém manželovi. To znamená, že dvacetiletá vdova může mít vyšší vdovský důchod než padesátiletá vdova a vdovský důchod po zemřelém třicátníkovi může být vyšší než vdovský důchod po zemřelém šedesátníkovi. Měsíční částka vdovského důchodu závisí výhradně na průběhu pojištění zemřelého manžela, přičemž věk zemřelého manžela do výpočtové formule vdovského důchodu nevstupuje. Věk vdovy však může ovlivnit délku pobírání vdovského důchodu.
Trvalé pobírání vdovského důchodu
Když vdova dosáhla věku o čtyři roky nižšího než je řádný důchodový věk muže stejného ročníku narození nebo vlastního důchodového věku, pokud je nižší, tak náleží vdovský důchod již trvale. V naprosté většině případů se posuzuje věk o čtyři roky nižší, než je řádný důchodový věk muže stejného ročníku narození, protože je nižší.
Praktický příklad
Paní XY se narodila 10. 3. 1968 a v březnu 2026 ji skončí nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, protože uplyne jeden rok od začátku pobírání vdovského důchodu. Řádný důchodový věk muže narozeného v roce 1968 je dle přílohy zákona o důchodovém pojištění 65 let a 3 měsíce, tento věk ponížený o čtyři roky je 61 let a 3 měsíce. Požadovaného věku 61 let a 3 měsíce (tj. věk 65 let a 3 měsíce snížený o čtyři roky) paní XY v březnu 2026 nedosáhne. Věková podmínka nebude v březnu 2026 splněna.
Vdovský důchod lze obnovit
Jestliže je splněna věková zákonná podmínka v zákonné pětileté obnovovací lhůtě, tak se výplata vdovského důchodu obnoví. Vzhledem k formulaci dotazu je to předpokládám i Váš případ. Tuto situaci vysvětlím níže na pokračování příkladu u paní XY.
Pokračování praktického příkladu
Požadovaného věku 61 let a 3 měsíců dosáhne paní XY až 10. 6. 2029. Paní XY tedy splní věkovou podmínku v zákonné pětileté lhůtě a výplata vdovského důchodu jí bude po splnění této věkové podmínky na základě podané žádosti obnovena.
Závěrem
Když během dvanácti měsíců pobírání vdovského důchodu nesplníte zákonnou věkovou podmínku, tak Vám skutečně přestane být vdovský důchod vyplácen (předpokládáme, že splnění některé jiné zákonné podmínky nepřichází u Vás do úvahy). Jestliže však věkovou podmínku splníte v zákonné pětileté obnovovací lhůtě, tak se Vám výplata vdovského důchod obnoví, jak jsme si vysvětlili na praktickém příkladu. Váš věk tedy ovlivňuje případnou délku pobírání vdovského důchodu, samotný výpočet vdovského důchodu však nikoliv. Z důvodu dosažení požadovaného věku se vdovský důchod nijak nezvyšuje.
