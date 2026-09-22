Manželství a dary, dědictví nebo odpočet hypotéky
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Institut manželství hraje pochopitelně důležitou roli i v daňové legislativě. Manželé si mohou navzájem darovat majetek, který není předmětem společného jmění manželů, bez platby daní. Stejně tak nelze při dědictví nějak zrušit vypořádání společného jmění manželů. Při uplatňování daňových odpočtů u hypotéky může daňový odpočet uplatnit kterýkoliv z manželů.
Daň darovací byla v minulosti zrušena a aktuálně podléhají dary při nesplnění daňových podmínek pro daňové osvobození dani z příjmů fyzických osob. Dle § 10 odstavce 3 zákona o daních z příjmů platí, že od daně z příjmů jsou mimo jiné osvobozeny bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Daňově osvobozený příjem nad 5 mil. Kč je však potřeba oznámit finančnímu úřadu.
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Praktický příklad
Pan XY zdědil po své matce jednopokojový byt. Tento byt tedy není předmětem společného jmění manželů. Pan XY se rozhodl tento byt darovat své manželce. Z daru bytu se nebude platit daň z příjmů, jsou splněny podmínky pro daňové osvobození.
SJM jako ochrana pro případ úmrtí
Předmětem dědického řízení není majetek v rámci SJM, který patří pozůstalému manželovi. Zjednodušeně tedy platí, že nejdříve se „vyřídí“ SJM a teprve potom se přistupuje k dědictví. To znamená, že ještě před zahájením dědického řízení se provede vypořádání společného jmění manželů a majetek, jenž připadne pozůstalému manželovi, následně již do dědického řízení nevstupuje. Společné jmění manželů je tak ochranou obou manželů v případě úmrtí jednoho z nich. Po vypořádání SJM, kdy pozůstalá manželka (manžel) dostane svoji polovinu, se stává i dědicem (pokud dochází k dědictví ze zákona), kdy je v první dědické skupině.
Praktický příklad
Paní XY zemřel její manžel, který nezanechal závěť. Nejdříve se tedy vypořádá společné jmění manželů a následně bude paní XY dědicem s dětmi majetku určeného k dědictví.
Kdo má uplatnit odpočet hypotéky?
Při splnění zákonných podmínek uvedených v § 15 zákona o daních z příjmů patří zaplacené úroky z hypotéky mezi daňové odpočty, které snižují roční daňový základ a přináší tím daňovou úsporu. Dle odstavce 4 předmětného paragrafu platí, že když je účastníky smlouvy o úvěru na financování bytové potřeby více osob, tak uplatní odpočet buď jedna z nich, nebo každá z nich, a to rovným dílem. Pokud manželé nevědí, kdo má uplatnit odpočet u hypotéky, tak se neudělá chyba, když daňový odpočet uplatní ten z manželů, který má vyšší souhrnné zdanitelné příjmy. Důvodem je skutečnost, aby se daňový odpočet vyčerpal v plné výši.
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