Bitcoin právě potvrdil zásadní obrat. Trh ignoruje i špatné zprávy
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Bitcoin potvrdil z technického hlediska konec medvědího trendu. K prvnímu důležitému zlomu došlo už 19. srpna, kdy se po devíti měsících vrátil nad 200denní klouzavý průměr. Začátkem září pak přišlo další potvrzení v podobě takzvaného golden crossu, kdy 50denní klouzavý průměr překříží směrem vzhůru dlouhodobý 200denní klouzavý průměr. Bitcoin se tak znovu vrátil do logiky, kterou známe z předchozích halvingových cyklů.
Navzdory vyšším úrokovým sazbám
Vítězství bitcoinu je o to cennější, že přichází v době, kdy velká část makroekonomických podmínek stojí proti němu. Americký Fed v září zvýšil sazby o 25 bazických bodů do pásma 3,75 až 4 %. To není prostředí, které by mělo rizikovějším aktivům příliš nahrávat. Vyšší úrokové sazby totiž znamenají, že investor dostane zajímavější výnos i na bezpečnějších aktivech. Nemusí tedy podstupovat tak velké riziko, aby vydělal. Když k tomu připočteme, že sazby zvedly prakticky všechny velké banky jako ECB nebo Bank of Japan, pak je rezistence bitcoinu vůči tomuto vývoji obdivuhodná.
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Pro bitcoin je tento mechanismus ještě důležitější. Na rozdíl od akcií totiž negeneruje zisk ani dividendu. Jeho držitel spoléhá především na růst ceny. Čím vyšší jsou proto bezrizikové výnosy, tím dražší je z pohledu ušlé příležitosti držet aktivum, které žádný pravidelný výnos nenabízí. Z tohoto pohledu by měl bitcoin patřit spíše mezi poražené současného prostředí.
Trh ustál i politickou porážku
Nebylo to jen zvýšení sazeb, které prověřilo sílu bitcoinu a ostatních kryptoměn. Ještě před zasedáním Fedu totiž americký Senát nedokázal posunout dál zákon CLARITY Act. V procedurálním hlasování získal pouze 49 hlasů, zatímco k pokračování legislativního procesu jich bylo potřeba 60. Pro kryptoměnový sektor to byla poměrně citelná porážka. Zákon měl totiž vytvořit dlouhodobější regulatorní rámec pro obchodování s digitálními aktivy v USA.
Neschválení dalšího postupu CLARITY Actu proto nebylo jen obyčejnou legislativní komplikací. Byl to neúspěch jednoho z hlavních politických cílů kryptoměnového průmyslu. A trh podle toho nejdříve také reagoval. Bitcoin se propadl pod hranici 76 tisíc dolarů a během dne ztrácel přibližně 4 %. Ještě výraznější ztráty zaznamenaly některé další kryptoměny. XRP například po hlasování padalo téměř o 10 %.
Optimistický výhled
Jenže zde začíná být celý příběh zajímavý. Výprodej netrval dlouho. Bitcoin se z propadu rychle vzpamatoval a o několik dní později se dostal znovu nad hranici 80 tisíc dolarů. A to už měl za sebou nejen neúspěch CLARITY Actu, ale také zvýšení amerických úrokových sazeb. Dvě zprávy, které by ještě před několika měsíci mohly spustit podstatně větší výprodej, trh dokázal během několika obchodních dnů strávit.
A právě toto může být pro investory důležitější než samotný golden cross. Silný trh se totiž nepozná jen podle toho, že roste, když dostává dobré zprávy. Mnohem zajímavější je chvíle, kdy dostane zprávy špatné, krátce zakolísá a potom pokračuje dál. Přesně to bitcoin v polovině září předvedl. Vývoj bitcoinu a ostatních kryptoměn tak dává jejich držitelům důvod k velmi optimistickému výhledu na závěr roku 2026.