Poradna: Jak se mi zvýší důchod od ledna?
štítky Osobní finance Penze čtení na 2 minuty | přečteno 223×
Vladimír: Do normálního důchodu jsem odešel v květnu letošního roku a mám důchod 22240 Kč. Budu mít nárok na zvýšení důchodu, i když nejsem v penzi celý rok? Kolik případně dostanu navíc a jaký bych měl důchod?
Nárok na zvýšení státního důchodu z důvodu každoroční valorizace od ledna 2027 mají všichni příjemci státního důchodu, kterým byl přiznán důchod do 31. prosince letošního roku. Valorizační schéma je stejné pro všechny, ať už pobírají řádný starobní důchod třeba pět let, osm měsíců, nebo pouze několik týdnů. I když jste tedy odešel do řádného starobního důchodu v květnu letošního roku, tak se Vám měsíční starobní důchod zvýší stejně jako řádným starobním důchodcům, kteří odešli do řádného důchodu v minulých letech.
Související
Kdo má omezenou valorizaci?
Sníženou valorizaci mají pouze předčasní důchodci, kteří do konce letošního roku ještě nedosáhli řádného důchodového věku, ti mají nárok pouze na zvýšení základní výměry starobního důchodu. Vy však pobíráte řádný starobní důchod, tak to není Váš případ.
Ke zvýšení dojde automaticky
Vám se bude z důvodu valorizace zvyšovat měsíční částka starobního důchodu poprvé, tak na doplnění uvádím, že pro zvýšení důchodu nemusíte dělat žádné kroky a ani vyplňovat žádné formuláře. Váš důchod se zvýší automaticky, tak jako ostatním příjemcům státního důchodu.
Valorizace od ledna 2027
Každý státní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměru důchodu mají všichni příjemci státního důchodu stejně vysokou a v roce 2026 činí 4900 Kč. Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění, u řádného starobního důchodu na výši vlastních rozhodných příjmů a získané době pojištění v celých ukončených letech. Pro rok 2027 se zvyšuje základní výměra důchodu na 5170 Kč. Procentní výměra starobního důchodu se zvyšuje o 0,2 %.
Praktický výpočet
Váš řádný starobní důchod v roce 2026 ve výši 22240 Kč se skládá ze základní výměry v částce 4900 Kč a procentní výměry 17340 Kč. V roce 2027 budete pobírar starobní důchod ve výši 22545 Kč (základní výměra 5170 Kč + procentní výměra 17375 Kč). Nová procentní výměra se vypočítala jako 17340 Kč × 1,002. Z důvodu valorizace se Vám měsíční důchod zvýší o 305 Kč. Hlavním důvodem zvýšení důchodu je právě zvýšení základní výměry důchodu o 270 Kč, zvýšení procentní výměry důchodu je malé.
Zvýšení důchodu je téměř stejně vysoké
Vzhledem k tomu, že procentní výměra důchodu se zvyšuje pouze o 0,2 %, tak naprostá většina starobních důchodců si z důvodu valorizace polepší v rozmezí 290 Kč až 320 Kč. V letošním roce jsou tedy rozdíly ve zvýšení důchodu z důvodu valorizace poměrně malé.
TIP: Kalkulačka řádného důchodu 2026
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu 2026
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu s nižším krácením 2026