Svět se přehřívá a s ním i akciové trhy. Které akcie na chlazení mají zdravé základy a kde už hrozí bublina?
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Máme za sebou první vlnu letních veder a odborníci se shodují na tom, že tyto vlny se budou opakovat čím dál častěji a budou se prodlužovat. Investovat dlouhodobě do této problematiky je proto velmi zajímavá myšlenka.
Dvojí motor růstu
Řešení klimatizací pro budovy je však jen částí celého problému, protože chladicí systémy se musí masivně používat také pro datová centra, což dělá investice do této tematiky dvojnásobně atraktivní. Vlny veder zkrátka mění klimatizaci v naprostou nezbytnost pro fungování společnosti, a to od pracovišť přes školy až po nemocnice, což výrobcům techniky přinese velké množství státních i soukromých zakázek. Stejně klíčovou roli však chlazení hraje i v digitálním světě. Chladicí systémy jsou srdcem každého datového centra, a i když je dnešním trendem přesouvat tato centra do chladnějších severských zemí, aby se přirozeně snížily energetické nároky, specializovanou techniku budou servery potřebovat, i kdyby stály za polárním kruhem.
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Souboj valuací: Daikin versus Carrier
V samotných datových centrech existuje více druhů chlazení, přičemž ten základní způsob je společný pro datacentra i klasické nemovitosti, jelikož využívá stejný druh klimatizační technologie. Mezi přední výrobce v tomto sektoru patří japonská firma Daikin, jejímuž titulu se na tamní burze skvěle daří a její akcie posílily o více než 29 %. Přitom klasický ukazatel P/E, tedy poměr ceny a zisku, nyní dosahuje hodnoty 27, což je relativně málo na firmu, která se takto přímo podílí na rozvoji datových center. Daikin navíc jakožto exportní společnost profituje ze současného velmi slabého japonského jenu.
Kdo se nechce vydat cestou investování na japonské burze, může se rozhodnout pro americkou firmu Carrier, která je světovou jedničkou v klimatizacích a orientuje se především na americký trh. Akcie společnosti Carrier rostly tento rok také o více než 30 %, avšak velký rozdíl oproti japonskému konkurentovi je ve fundamentech. U Carrieru se totiž ukazatel P/E pohybuje na hodnotě 45, a tudíž se z investičního pohledu jedná o velmi drahou firmu.
Éra tekutého chlazení a AI
Datová centra však nepoužívají jen tyto tradiční klimatizace. Čipy se chladí hlavně pomocí tekutin. Zde najdeme společnosti jako Vertiv, což je opravdu specializovaná firma na datová centra. Bohužel tato akcie už je dnes předražená, protože je součástí investiční bubliny okolo umělé inteligence. P/E této firmy dosahuje 79.
V odvětví zaměřeném na snižování teploty zůstává důsledná analýza firemních fundamentů jedinou spolehlivou cestou k tomu, jak si nad přehřátými tržními valuacemi zachovat chladnou hlavu.